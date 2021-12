"3 milioni di risarcimento". Amara sorpresa per Wanda Nara

Dall'Argentina arrivano nuove pesanti accuse contro Wanda Nara. Dopo la denuncia per riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione - sporta dalla Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina contro Mauro Icardi e la Nara - un'ex dipendente ha puntato il dito contro di lei, parlando di " sottomissione, vessazione e servitù, oltre a lavoro in nero ".

L'imprenditrice argentina è stata denunciata da un'ex dipendente, Analía Alvarado, che lavorò per lei tra il 2012 e il 2014. La donna, 40 anni argentina, ha rilasciato pesanti dichiarazioni contro Wanda Nara nel corso di un'ospitata televisiva nella trasmissione El show de Los Escandalones in onda su América TV.

Analía Alvarado iniziò a lavorare per Wanda Nara quando quest'ultima stava affrontando la separazione dal primo marito, Maxi Lopez. Un momento difficile che la donna ricorda con delusione e amarezza: " Si è comportata male con me e con il mio compagno. Non mi maltrattavano, ma avevano atteggiamenti...". L'ex dipendente ha accusato l'imprenditrice argentina di averla spinta a rilasciare false dichiarazioni contro l'ex compagno: "Volevano che dicessimo cose brutte su Maxi (Lopez, ndr), che non erano vere. Volevano mettere in galera Maxi e non fargli rivedere i suoi figli" .

Una situazione che oggi starebbe provando sulla sua pelle la stessa Nara. " Era ingiusto e ora tocca a lei - ha dichiarato la Alvarado - Lo sta pagando con la stessa moneta, ha sofferto Maxi. Maxi voleva parlare con i suoi figli e non glielo permetteva ". La donna, che già nel 2016 aveva accusato Wanda Nara, avrebbe sporto denuncia da tempo ma solo ora la giustizia sarebbe giunta alla stretta finale. Secondo quanto riferito da Gonzálo Vázquez, giornalista della trasmissione Intrusos, i documenti della causa di lavoro - intentata dall'ex dipendente contro la moglie di Mauro Icardi - sarebbero arrivati all'imprenditrice argentina. "Analía Albarado nella denuncia parla di lavoro nero, sottomissione, servitù, patto illegale, molestie, persecuzioni e danni morali ", riferisce il report sudamericano, parlando anche di una richiesta di risarcimento di ben 3 milioni di pesos.

Il tutto mentre lo scandalo del tradimento di Icardi con China Suarez e la notizia della denuncia per riciclaggio di denaro tengono ancora banco sui siti di informazione e sui quotidiani di mezzo mondo.