La follia del rapper: catene d'oro al posto dei capelli

C'è chi si tatua dalla testa ai piedi, chi si ricopre di piercing e chi, con la chirurgia, cerca di assomigliare al proprio idolo. Tutto per un po' di popolarità. Ma arrivare a farsi impiantare catene d'oro al posto dei capelli sembra essere davvero troppo. Non per il rapper messicano Dan Sur, che è salito agli onori della cronaca per essersi fatto trapiantare gioielli al posto dei capelli.

"Sono il primo rapper nella storia umana" , si è vantato su Tik Tok il giovane artista, pubblicando il video in cui sfoggia il suo caschetto dorato sulla piattaforma social, dove è seguito da quasi due milioni di fan. Un cambiamento drastico di immagine dalle treccine nere corvino alle catene d'oro del valore di migliaia di dollari impiantate con un procedimento chirurgico invasivo e tutt'altro che popolare.

Se Dan Sur cercava un modo per emergere e diventare un simbolo, almeno in Messico, con il suo colpo di testa (letteralmente) sembra esserci riuscito vista la nuova ondata di popolarità. " Io non mi tingo i capelli come tutti questi cloni di Takashi" , ha scritto il rapper messicano, pubblicando la sua prima foto con i capelli d'oro sui social network e raccontando come si è fatto impiantare i vistosi gioielli al posto dei capelli, sottoponendosi a un lungo e delicato intervento chirurgico.

" Ho come un uncino impiantato nella mia testa e quell'uncino ha dei ganci e sono tutti agganciati nel mio cranio, sotto la mia pelle - ha spiegato su Tik Tok il 23enne messicano - e a quelli sono attaccati i miei nuovi capelli. Capelli dorati ". Dozzine di catene d'oro di varie forme e misure che hanno trasformato la sua testa in un vero e proprio gioiello. Perché sfoggiare vistose catene al collo - o bracciali e anelli di diamanti - come fanno tutti gli artisti della scena hip hop non era abbastanza, deve aver pensato il rapper. In molti pensano che Dan Sur si sia ispirato al cantante americano Lil Uzi Vert, che si è fatto impiantare sulla fronte un diamante rosa da 20 milioni di euro. Ma il giovane messicano non ha commentato i rumor.

Questa non è la prima "trovata" di Dan Sur per attirare l'attenzione. Alcuni mesi fa l'artista, che in Messico è popolare soprattutto sui social network, si era fatto realizzare una dentiera d'oro personalizzata e sfoggiata anche nei suoi videoclip.