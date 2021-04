Forum, la moglie tradita dà di matto: grida e sale sul banco davanti al giudice

Scene di ordinaria follia nell'ultima puntata di Forum. Una donna, Manuela, ha portato davanti al giudice il marito, Antonio, accusandolo di bigamia. Ma davanti agli occhi del pubblico più che un processo è andata in scena una vera e propria sceneggiata.

I protagonisti del celebre programma di Rete4, condotto da Barbara Palombelli, sono nella maggior parte dei casi attori, che interpretano casi e fatti realmente avvenuti. L'attrice di turno questa volta, però, si è fatta prendere un po' troppo la mano. Che la situazione fosse "esplosiva" lo si è capito sin dall'ingresso in studio della signora Manuela, che ha portato a Forum il marito per chiedergli un cospicuo risarcimento per averla sposata con l'inganno. Secondo l'accusa, Antonio sposandola sapeva che l'unione non sarebbe stata valida, perché lui era già coniugato con un'altra donna, Lucia, dalla quale non aveva ancora ottenuto il divorzio. Un caso di bigamia, insomma, che ha scatenato la furia di Manuela.

Sono qui per dire quello che tu mi hai fatto!!! Perché non ti rendi conto del male che mi hai fatto Antonio!!!

Signora attenta che si fa male. Stia composta per favore

Nell'esporre i fatti la donna si è fatta prendere dalla concitazione ed è letteralmente esplosa. "", ha gridato, gesticolando e accasciandosi sul banco dei testimoni come "posseduta". Salvo poi rivolgersi al giudice dichiarando di essere calma. Ma invece di placare i bollenti spiriti, la signora Manuela ha continuato ad inveire contro l'uomo. Urla, grida eprima di provare a scavalcare addirittura il banco dei testimoni, sollevando il vestito e costringendo il giudice di Forum ad intervenire: "".