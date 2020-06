Quella foto choc della principessa. E il ricordo di un doloroso trauma

L'ampio scollo, i capelli raccolti e la lunga cicatrice, un taglio verticale di oltre venti centimetri. Il ricordo indelebile di quanto vissuto, all'età di 12 anni, a causa della Scoliosi. La principessa Eugenia di York ha scelto di comparire così, voltata di schiena, in una scioccante foto condivisa sui suoi profili social. Una testimonianza personale e diretta nella giornata internazionale della Scogliosi, malattia che ha combattuto quando era solo una bambina.

La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson (che di recente ha rischiato di perdere il suocere contagiato dal coronavirus) ha deciso di pubblicare l'immagine per incoraggiare fan e follower a condividere le proprie battaglie con la Scoliosi, una condizione che porta alla deformità della spina dorsale e che ogni anno colpisce migliaia di minori. Nel farlo, la principessa Eugenia ha usato parole di conforto ma anche di incitamento a mostrare le proprie ferite per quello che realmente sono: " Oggi è la giornata internazionale di sensibilizzazione sulla scoliosi. Volevo solo condividere la mia cicatrice e incoraggiare chiunque abbia vissuto qualcosa di simile a condividere la propria con me. Siamo orgogliosi delle nostre cicatrici! ".

Un gesto, quello di mostrare il segno di un trauma vissuto da dodicenne, non nuovo per lei che nel giorno del suo matrimonio camminò lungo la navata della cappella di San Giorgio al Castello di Windsor senza velo e a schiena scoperta, fiera di mostrare la sua cicatrice. Fu lei stessa, in un'intervista del 2018, a svelare di aver voluto modificare l'abito - scoprendo visibilmente la schiena - per far risaltare il segno indelebile che porta sul corpo.