"Lo sto cercando nel mio naso...". Il post di Sgarbi che umilia un vip

Dissacrante e spesso satirico nelle sue esternazioni, Vittorio Sgarbi in queste ore si è lasciato andare a un tweet di protesta contro Andrea Scanzi. Il giornalista in queste ore è molto chiacchierato per la foto insieme a Luigi Di Maio in cui nessuno dei presenti indossa la mascherina pur trovandosi tutti ben al di sotto della distanza di sicurezza richiesta dal governo e dal Comitato tecnico scientifico.

La comitiva si trovava in Sardegna, nella deliziosa cittadina di San Gavino Monreale. Luigi Di Maio in quell'occasione ha assistito allo spettacolo di Andrea Scanzi, definito dal ministro degli esteri " come sempre geniale e diretto ". De gustibus. Ma ciò che ha fatto esplodere la polemica non è tanto la recensione estemporanea di Luigi Di Maio allo spettacolo di Andrea Scanzi, ma la mancanza del dispositivo di sicurezza e della distanza, soprattutto in un momento così delicato e con i contagi in risalita. È normale che italiani si risentano nel vedere una delle più alte cariche dello Stato che in barba a qualunque indicazione si abbraccia stretto con gli amici per scattare un selfie. Ed è normale anche che nella polemica entri Andrea Scanzi, che segue l'esempio del ministro e si fotografa senza mascherina, stretto nell'abbraccio delle amiche che lo circondano. Solo poche settimane fa, infatti, Andrea Scanzi si era scagliato contro chi rifiuta l'utilizzo della mascherina, definendoli " imbecilli e dementi totali ". Parole dure contro quelli che lui e tanti altri definiscono " negazionisti no mask ".