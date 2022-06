Francesca De André contro il padre Cristiano: "Io vittima di amori malati ai quali sono stata abituata"

La violenza fisica non bastava. Ora Francesca De André deve subire anche quella psicologica da parte di chi la accusa di essersela cercata. Nelle scorse settimane l'ex gieffina ha denunciato l'ex fidanzato per violenza domestica dopo il pestaggio subìto a maggio, che l'ha vista finire al pronto soccorso in codice rosso. A quel dolore si è aggiunto quello per le dichiarazioni rilasciate dal padre Cristiano De André, che l'ha invitava " a mettere la testa a posto ".

" È qualche giorno che leggo, stando zitta, una quantità di ca.... e cattiverie da urto di vomito. Sono scioccata da quello che ho letto in generale, tra chi incolpa me, parte lesa, e chi pensa di sapere cosa e come avrei dovuto comportarmi ", ha scritto Francesca De André nelle storie della sua pagina Instagram, parlando di quanto successo subito dopo la denuncia all'ex per percosse. L'intervista rilasciata al settimanale Chi, nella quale raccontava delle violenze subìte per mesi da parte del suo ex fidanzato, ha suscitato critiche e polemiche e, in alcuni casi, lei è stata giudicata aspramente.

A farle più male, però, sono state le parole del padre il cantautore Cristiano De André, che in una recente intervista al Corriere della Sera ha commentato la triste vicenda legata alla figlia: " È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto". Parole prive di empatia verso Francesca, che sui social ha sfogato tutta la sua delusione verso il padre: "Quello che ho subito arriva da amore malato al quale sono stata abituata ".