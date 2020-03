Francesca Manzini confessa: "Con Juan è finita, siamo rimasti amici"

Solo pochi giorni fa Francesca Manzini aveva presentato ufficialmente sui social network il suo compagno, l'artista di origini italoargentine Juan Martín Hernández. Oggi, invece, l'attrice comica con un video pubblicato a sorpresa sul suo account Instagram ha annunciato di esser tornata single. " Quando un amore finisce il rispetto resta e l’amicizia vive ", ha scritto nel video post l'attrice comica.



La Manzini, reduce dalla conduzione del tg satirico "Striscia la Notizia" al fianco di Gerry Scotti, ha spiegato i motivi della loro rottura attraverso un breve filmato condiviso suoi social con i suoi follower. " Il mio rapporto con Juan è giunto al termine - ha esordito sul web l'imitatrice - è passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social e ho messo la nostra foto, ma diciamo che da tempo c'era un arrancare e quell'accontentarsi per non perdere un legame importante soprattutto mentale che si è subito tramutato in amicizia" .

La popolarità di Francesca Manzini è esplosa grazie alla partecipazione al talent di Maria De Filippi "Amici Celebrities". Antonio Ricci ne ha intuito subito il talento inserendola nella sua squadra di Striscia, dove l'imitatrice ha lasciato il segno imitando Mara Venier e altri volti femminili celebri del piccolo schermo. L'amore nato al fianco di Juan Martín Hernández sembrava averle ridato il sorriso dopo un passato difficile e soprattutto doloroso. L'amore con il musicista, però, è arrivato al capolinea velocemente e lei ha spiegato: " Ci siamo lasciti in amicizia, si vive molto meglio, più sereni e con la voglia di andare altrove verso quello che si cerca, senza restare strizzati in una situazione solo per abitudine o altro ".