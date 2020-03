Francesca Manzini dopo Striscia presenta il fidanzato sui social

L’esperienza di Francesca Manzini dietro il bancone di "Striscia La Notizia" si è appena conclusa, ma la bella imitatrice non smette di raccogliere consensi tra pubblico e critica. La sua ironia e la freschezza nella conduzione, mostrata al fianco di Gerry Scotti nell’ultima settimana del tg satirico di Antonio Ricci, hanno portato Francesca Manzini ad avere un successo clamoroso. La 29enne a poche ore dalla fine della sua esperienza a Striscia ha deciso di ringraziare sui social network tutti i suoi sostenitori, pubblicando un video messaggio divertente in cui ha scelto anche di mostrare ai fan il suo compagno.

Durante le serate al fianco di Gerry Scotti, infatti, la Manzini ha più volte citato il suo fantomatico fidanzato Juan Martin con il quale però lei non si era ancora mai mostrata pubblicamente. La comica, fino ad oggi, aveva scelto di tenere la loro storia d’amore al riparo dai gossip ma nelle scorse ore l’imitatrice ha voluto rendere ufficiale il rapporto con un ironico video in cui si è mostrata al fianco del suo uomo. Francesca Manzini ha ironizzato sul fatto che il suo fidanzato sia stato spesso scambiato con il rugbista argentino Juan Martín Hernández e poi è passata alle presentazioni: " Lui è un artista, appassionato di musica, ha tre case vacanze a Roma, non scappa come Bugo ".