Francesco Chiofalo, bufera social per la borsa da 3 mila euro alla fidanzata: "Dovevo farmi perdonare"

In tempi di crisi qualcuno deve pur far girare l'economia ha pensato Francesco Chiofalo, ex concorrente del reality "Temptation Island", che negli scorsi giorni è finito al centro di una polemica sui social network. Il personal trainer è stato attaccato dai suoi follower per aver speso oltre 3mila euro per una borsa firmata, regalo di compleanno per la fidanzata Antonella Fiordelisi.

Francesco Chiofalo è reduce da una quarantena turbolenta. Lontano dalla fidanzata, il personal trainer romano ha trascorso buona parte dell'isolamento sociale con la febbre alta e i tipici sintomi del contagio da coronavirus. Solo il tampone ha messo la parola fine ai suoi dubbi, risultando negativo. Il 4 maggio scorso, con l'allentamento delle misure restrittive per l'emergenza, Chiofalo ha potuto riabbracciare Antonella Fiordelisi, ma la sessione di shopping fatta dalla coppia tra le boutique di lusso in centro a Roma ha scosso i loro follower. La polemica si è innescata in seguito alla pubblicazione dello scontrino del regalo, una borsa firmata del valore di 3200 euro, che ha fatto letteralmente infuriare i suoi fan.

Per i seguaci Instagram il costoso regalo non solo è apparso uno "schiaffo alla miseria" in tempi di crisi ma anche un po' esagerato. Nelle storie del suo profilo Instagram, Francesco Chiofalo è così apparso per smorzare le polemiche e mettere in chiaro la situazione: "Il post era ironico, ragazzi, i fidanzati spendono molto per le proprie fidanzate. Non voleva il regalo e poi mi fa spendere un frappo di soldi.... Tanti mi scrivono che 3mila euro sono tanti ma volete farmi i conti in tasca? Voglio darvi una notizia, non faccio il pusher, lavoro e guadagno i miei soldi onestamente e se voglio spendere questa cifra vuol dire che posso permettermelo. Non è uno schiaffo alla miseria. Grazie ai consumi le attività riprendono e superano la crisi. Non criminalizziamo chi consuma ".

Il personal trainer romano ha poi ammesso di aver fatto il lussuoso regalo alla compagna come gesto di perdono: " Con Antonella ho fatto un po' di erroretti e ho parecchie cosucce da farmi perdonare quindi ci sta un regalino un po' più cospicuo ". Un chiaro riferimento alla rottura, che la coppia aveva vissuto otto mesi fa per colpa di una scappatella del personal trainer.