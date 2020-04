Francesco Chiofalo: "Ho la febbre alta, comincio a pensare al peggio"

“Ho la febbre alta e poca tosse oltre questo non ho altri sintomi, se non che la febbre ci sta mettendo tanto a scendere”, così Francesco Chiofalo ha aggiornato i suoi fan sui social network dopo giorni assenza. L’ex protagonista di Tempation Island è tornato a parlare con i suoi follower attraverso le storie del suo profilo Instagram, svelando di essere malato e di esser preoccupato.

Considerando che la stagione influenzale è ormai agli sgoccioli, di questi tempi è facile pensare che con febbre e tosse si possa aver contratto il coronavirus. Un ragionamento che ha fatto anche Francesco Chiofalo che, alla domanda di un fan se la febbre fosse passata, ha risposto: " Purtroppo, in questo periodo se ti prendono due tacche di febbre e un po’ di tosse cominci a tremare e a pensare al peggio. Io ho la febbre alta e poca tosse oltre questo non ho altri sintomi, se non che la febbre ci sta mettendo tanto a scendere. Anche se lentamente scende progressivamente, quindi dovrebbe essere solo una forte influenza" .

Dall’inizio della quarantena Francesco Chiofalo si è isolato nella sua abitazione, lontano dalla fidanzata Antonella Fiordelisi. La coppia non ha nascosto la profonda tristezza nel vivere una relazione a distanza, ma l’attuale emergenza sanitaria impone il distanziamento sociale. Come se questo non bastasse, solo poche settimane fa Francesco Chiofalo aveva confessato di aver querelato l’ex compagna, Selvaggia Roma, " per persecuzione mediatica a scopi diffamatori ".

La malattia di Francesco Chiofalo arriva, oggi, come un fulmine a ciel sereno, turbando la tranquillità del giovane. Il dubbio sulla possibilità di aver contratto il Covid-19 rimane forte, tanto che Chiofalo ha svelato di aver pensato di sottoporsi al tampone. Sempre attraverso i video pubblicati nelle storie di Instagram nelle scorse ore, Francesco ha confessato di essersi mosso per ottenerlo, ma di non aver più avuto notizie: " Non me lo hanno più fatto alla fine, c’è molta gente che deve farlo e c’è gente che ne ha più bisogno di me. Per ora quindi non me lo fanno ma io spero proprio che non ce ne sia bisogno ".