Francesco Facchinetti: "Ho preso a schiaffi due che inveivano contro un anziano cinese"

L’arrivo del Coronavirus in Italia sta creando un grande caos, soprattutto nelle regioni in cui sono stati riscontrati dei casi. Così, per le strade di Mariano Comense, Francesco Facchinetti ha assistito ad una scena incredibile che lo ha costretto ad intervenire, pur consapevole di potersi beccare una denuncia.

Davanti a due ragazzi che inveivano contro un anziano cinese, arrivando addirittura a buttargli addosso delle pietre, Facchinetti non è riuscito a rimanere in silenzio, ma si è intromesso allontanando i due e prendendoli a schiaffi. “ Che il mondo fosse pieno di coglioni, purtroppo già lo sapevamo. Siamo usciti, io e Carlo, a far benzina [...] Vi spiego che ca..o è successo – ha esordito Francesco su Instagram visibilmente alterato, tanto da spiegare di essere sotto casa sua ma di evitare di salire per non spaventare i figli - . Siamo andati a fare benzina, dopodichè andiamo verso il centro del mio paese perché dovevo prendere delle cose e, in prossimità dell’oratorio, ci imbattiamo in una rissa ”.

A questo punto, Facchinetti ha spiegato di essersi trovato di fronte ad una “scena raccapricciante”: “ Due ragazzi italiani, giovani, litigano con un signore anziano cinese con insulti del tipo ‘cinese di mer..’, ‘vattene via’, ‘è colpa tua se c’è questa malattia’. Cose folli che neanche un troglodita con un sassolino nel cervello direbbe mai ”. L’imprenditore, quindi, si è intromesso tentando di spiegare ai ragazzi che il signore cinese non c’entrava niente con il Coronavirus, finchè la situazione non è sfuggita di mano.

“ Questi ragazzi hanno iniziato a lanciare dei sassi contro questo povero anziano – ha continuato a spiegare Facchinetti sui social – Ma io dico: in che ca..o di mondo viviamo! Ma che gente di mer.. c’è in questo paese!? ”. Facchinetti e l’amico Carlo, quindi, si sono messi in mezzo quando uno dei ragazzi ha tirato una pietra contro l’anziano, che è caduto per terra. “ Non ci ho visto più! – ha detto lui - . Lo so che sono un quarantenne, padre di famiglia, ma non ci ho visto più e li ho presi a schiaffi, ma talmente forte che mi fa ancora male la mano, porta tro..! E li prenderei a schiaffi anche adesso! Andatemi a denunciare, non me ne frega un ca..! Sono Francesco Facchinetti, di Mariano Comense. Ma se i vostri genitori non vi educano, sarà la strada ad educarvi. Co...oni! ”.