Trappola delle Iene per Facchinetti. Così difende un cinese dagli insulti

Negli ultimi giorni Francesco Facchinetti ha fatto parare di sé dopo lo sfogo sui social, dove ha raccontato di aver preso a schiaffi due ragazzi che stavano aggredendo un anziano cinese accusandolo di aver portato in Italia il Coronavirus.

In tanti, tuttavia, hanno messo in dubbio la veridicità di quanto raccontato da Facchinetti sui social, così Le Iene hanno deciso di metterlo alla prova tendendogli una trappola. Dopo averlo seguito durante le faccende quotidiane, hanno posizionato due complici fuori dal negozio dove Francesco si era recato e, non appena è uscito per andare a recuperare la macchina, i due arruolati dalle iene Corti e Onnis hanno iniziato a discutere.

L’uomo italiano ha iniziato ad aggredire quello cinese e Facchinetti non ha esitato ad affrontare a muso duro la situazione mettendosi in mezzo ed intimando al connazionale di smetterla e di allontanarsi. L’arrivo di un altro complice, pronto a dare inizio ad una vera e propria rissa, non ha spaventato la vittima de Le Iene che, senza esitazioni, ha affrontato anche lui urlandogli di andare via e di smetterla di fare il “cogl...e”. Ecco, quindi, che i due “diabolici” inviati in giacca e cravatta di Italia 1 si sono palesati svelando lo scherzo teso al “figlio dei Pooh”.