Francesco Moser divorzia dalla moglie. Quel sospetto sui Rodriguez

Nell'Italia concentrata sulla separazione della "golden couple" formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, si sta consumando un altro divorzio celebre, sicuramente meno clamoroso ma altrettanto rumorosa. È quella tra l'ex campione di ciclismo Francesco Moser e sua moglie Carla Merz. Si resta sempre nell'ambito sportivo, anche se meno patinato e più verace. Anche le età sono diverse, visto che l'ex ciclista e sua moglie hanno deciso di ufficializzare la separazione, che si è consumata ormai 3 anni fa, dopo 42 anni di matrimonio.

Il padre e la madre di Ignazio Moser, compagno storico di Cecilia Rodriguez, si sono sposati nel 1980 e da allora hanno sempre vissuto una vita lontana dagli occhi indiscreti della mondanità. Lui è stato uno dei più grandi ciclisti italiani del Novecento: vinse tutto pedalando sulle due ruote e fede consegnare il Paese. Lei, invece, è una delle esponenti della ricca borghesia trentina, che è sempre rimasta nell'ombra, senza mai ambire alla ribalta. Carla Merz ebbe il coraggio di andare contro le rigide imposizioni di classe innamorandosi del ruvido ciclista con origini contadine e insieme hanno costruito una famiglia solida e di grandi valori, lontani dal clamore, nell'azienda agricola che hanno faticosamente costruito tra le montagne del Trentino. Oggi, quella, è una delle più importanti realtà vitivinicole della zona e lo stesso Ignazio Moser, nonostante gli impegni mondani di Milano, viene richiamato da suo padre a lavorarci, quando necessario.

La separazione è avvenuta nel 2019, l'ufficializzazione all'inizio di questo mese, con il divorzio. Alcune voci che si sono rincorse nel piccolo borgo in cui vive la famiglia Moser, come riporta riporta il Corriere della Sera, spiegano che la signora Merz pare abbia sofferto per il clamore generato dalla presenza dei Rodriguez, che spesso salgono in Trentino per soggiornare nel maso di Palù. È diventato il buen ritiro di Cecilia Rodriguez ma, spesso, su invito di Ignazio Moser, si sono visti anche altri membri della famiglia argentina che, inevitabilmente, hanno spezzato la placida armonia del borgo montano. Ovviamente, non può essere solo questa la ragione che ha portato al divorzio ma, secondo i ben informati, potrebbe aver contribuito a intaccare una quotidianità che era stata costruita col tempo. Nessun dettaglio è stato fornito sulla separazione e ora anche questi ex coniugi dovranno provare a ricominciare una nuova vita, l'uno distante dall'altro.