Ignazio Moser ancora nel mirino dei ladri: "Ma dove ca**o viviamo?"

Per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez i ladri sono diventati un vero e proprio incubo. La coppia, una delle più seguite sui social network, è stata vittima di malviventi nelle scorse ore, l'ennesimo episodio che questa volta ha visto protagonista la vettura dello sportivo. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Moser attraverso un filmato condiviso nelle storie della sua pagina Instagram in cui sfogava tutta la sua frustrazione per il tentato furto.

"I miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi perché gli mancavo ", ha ironizzato l'ex gieffino, mostrando ai suoi follower social i danni riportati dalla sua automobile nel tentato furto. Secondo quanto riferito da Ignazio Moser, i ladri hanno sfondato il vetro posteriore e una volta introdottisi all'interno del veicolo, non trovando altro da rubare, hanno tentato di smontare il volante. " Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante e probabilmente poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti, ma penso che si andata così ", ha rivelato il compagno di Cecilia Rodriguez mentre nelle immagini si vede chiaramente il volante con la parte centrale mancante.

Frustrato dall'ennesimo tentativo di rapina subìto, Ignazio Moser ha ironizzato sulle attenzioni che i ladri gli stanno riservando da tempo: " Io dico visto che in un anno mi avete rubato in casa, mi avete rubato lo scooter e rubato in macchina, mettiamoci d'accordo...". Non è infatti la prima volta che lo sportivo e la Rodriguez finiscono nel mirino dei malviventi. Nel febbraio 2021 una banda di ladri si è introdotta nella loro casa a Trento, portando via numerosi oggetti e preziosi. Cecilia aveva denunciato il fatto sui social, sfogando tutta la sua rabbia per la violazione subìta. Pochi mesi dopo lo scooter di Moser è stato rubato in centro a Milano e oggi l'assalto alla sua vettura. "Ma dove cazzo viviamo?! ", ha scritto su Instagram l'ex gieffino, dopo avere raccontato l'episodio.

In effetti Milano non si può certo dire un luogo sicuro. Negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli episodi di furto e rapina. L'aggressione all'influencer Desirée Maldera, scippata in auto in un parcheggio, e la rapina ai danni della fidanzata di Fabio Rovazzi in centro a pochi passi da casa, sono la riprova di una situazione letteralmente fuori controllo.