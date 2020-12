"Ti sei innamorato? Sono etero". Ma ora Oppini ha cambiato idea su Zorzi

Francesco Oppini è uscito dal Grande Fratello sfruttando lo "scivolo" concesso dalla produzione tra la fine del contratto originario e il secondo, necessario dopo l'allungamento di due mesi del programma. In poche parole, appena ha potuto se l'è data senza dover pagare la penale per iniziare il tour nei programmi televisivi e riabbracciare la fidanzata. In Casa ha lasciato un inconsolabile Tommaso Zorzi, che per sua stessa ammissione nel corso del reality si è innamorato del suo migliore amico. Pare che Zorzi sia stato l'ultimo ad accorgersene, quando Oppini è uscito dalla Casa. Ma prima di lui se n'è accorto anche lo stagista che porta i caffè alla redazione del Grande Fratello.

Grandi pianti e parole profonde sono state spese sia da Tommaso Zorzi che da Francesco Oppini per descrivere questo amore impossibile, ma solo dopo l'uscita del secondo. È stato il trionfo dei buoni sentimenti, del " ci sarò quando uscirai ", " sei sempre qui con me " eccetera eccetera. Oppini ha rassicurato Tommaso che ci sarà sempre posto per lui nella sua vita, anche se solo da amico perché... Ehi, per chi non lo avesse capito, lui è fidanzato con Cristina. Tutto bello e tutto al miele ma qualcosa non quadra in questo moderno romanzo alla Jane Austen. Quello che ha fatto l'amico comprensivo una volta uscito dalla Casa è lo stesso Francesco Oppini che è entrato in crisi quando Tommaso Zorzi gli ha fatto credere di essersi innamorato di lui? No, perché se fosse lo stesso è evidente che manca qualche tassello a questo puzzle dell'ammmore.

In vino veritas. Mai detto più calzante per raccontare la storia tra Zorzi e Oppini, che già due mesi fa sono stati messi davanti alla verità dei fatti dal Dio Bacco. " Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio, chiedilo agli altri. Ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra, guardami. Ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie ", disse Tommaso evidentemente brillo. Ma quando l'influencer confessò i suoi sentimenti, Oppini reagì come ha fatto dopo che è uscito dalla Casa? No, tutto al contrario. Si è infuriato come poche altre volte è stato visto all'interno del gioco, minacciando addirittura di adire a vie legali: " Io non ti credo, smettila. Mi stai mettendo in imbarazzo. Non sei credibile, stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile… E tanto. Certe cose mi toccano, quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato ". Un sentimento ribadito anche dopo aver capito lo scherzo: " Ero in imbarazzo perché non sapevo che dire. Ci tengo a te, non voglio ferirti. Era uno scherzo fuori luogo, non è stata una bella roba ". Ma che davero davero? E quello che abbiamo visto, impettito e magnanimo, rassicurare Zorzi sulla tenuta della loro amicizia nonostante l'infatuazione dell'influencer, allora chi era?