Ilary Blasi gelosa della segretaria di Totti: "Ma non era vecchia?"

Attimi di imbarazzo negli uffici dell'agenzia di scouting dell'ex capitano della Roma tra Ilary Blasi e la segretaria di Francesco Totti. La conduttrice è andata a far visita al marito nei nuovi locali della sua agenzia, ma nel vedere la giovane assistente personale non è riuscita a trattenersi, mandando una frecciatina al marito.

Appese le scarpette al chiodo, Francesco Totti ha puntato tutto sulla sua società di consulenza e assistenza, incentrata sulla ricerca di talenti in giro per il mondo. Nelle scorse ore Ilary Blasi ha deciso di fare una visita a sorpresa al marito nei nuovi uffici dell'Eur. Ampi spazi, vetrate suggestive e arredamento moderno, tutto ripreso con il cellulare della showgirl che ha condiviso il tour con i suoi follower, pubblicando i video sul suo profilo Instagram. Durante la visita, però, Ilary ha avuto modo di conoscere anche la segretaria di Francesco Totti, ma l'incontro è stato per la Blasi più che una sorpresa.

L'obiettivo della fotocamera dello smartphone di Ilary Blasi, infatti, ha immortalato anche l'assistente dell'ex calciatore, scatenando la reazione ironica della conduttrice. Ilary, nel notare l'avvenenza della donna, non ha mancato di sottolineare la giovane età della ragazza, decisamente diversa da quella che Totti le aveva svelato: " Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana... ". Attimi di imbarazzo tra le due donne con la conduttrice che, ridendo, si è rivolta verso il marito (che nel frattempo faceva vedere l'ufficio alla figlia più piccola, Isabel), che ha abbozzato tra le risate di Ilary: " È anziana, non vedi? ". Un siparietto simpatico, insomma, per smorzare questi tempi cupi e difficili.

La coppia è una delle più amate del popolo dei social network. Sui Instagram Ilary e Francesco sono tra i personaggi più famosi più seguiti e i loro momenti di quotidianità sono spesso al centro di gossip e pettegolezzi. Nella recente quarantena la famiglia Totti ha festeggiato diversi compleanni, compreso quello della showgirl capitolina. E ha fatto molto discutere il regalo fatto dall'ex capitano della Roma alla Blasi: dodici scatole di rose rosse e viola con la scritta "Tu sei roba mia". Se per alcuni il gesto è stato romantico e unico, per altri seguaci social la frase è apparsa più offensiva e maschilista che sentimentale.