"Ho dato a Ilary tutto quello che potevo": Totti sbotta ma si sente in pace

Se c'è una cosa certa in tutta la vicenda, che riguarda il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è che l'ex capitano della Roma è il più colpito. In tutti i sensi. A lui si attribuisce la causa della crisi che ha mandato in frantumi il matrimonio e sempre su di lui si moltiplicano indiscrezioni e voci, che lo vorrebbero vittima " delle tentazioni" e marito fedifrago capace di portare la nuova fiamma alla festa, dove si trova con la moglie.

Tutti lo vogliono, tutti lo inseguono. I paparazzi, per immortalarlo con Noemi Bocchi, la bionda per la quale avrebbe perso la testa mesi fa. I giornalisti, per strappargli dichiarazioni che chiarirebbero cosa è davvero successo tra lui e Ilary. Gli investigatori privati, che la Blasi avrebbe ingaggiato per capire se tra loro ci fosse veramente una terza persona. E come se tutto questo non bastasse, ecco arrivare gli sfottò degli ex compagni di gioco. " Dove vai di bello con la macchina nuova Francesco Totti???? Ti seguono …attento!!! ", ha scritto Luca Toni sotto all'ultimo post, che il Pupone ha condiviso sulla sua pagina Instagram giorni fa.

Una battuta che stona con il momento delicato che lo sportivo sta vivendo, soprattutto dopo l'ultimo dettaglio portato alla luce dal settimanale Chi. " Ilary ha fatto seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo per sviare ogni sospetto ", ha svelato la rivista diretta da Alfonso Signorini, scatenando l'ennesima bufera e facendo infuriare il campione.