"Fro... e neg.. non sono insulti!". Rissa tra Rettore e Fagnani

La prossima puntata di Belve si annuncia decisamente calda. " Rivendico la possibilità di usare frocio e negro, non mi sembrano insulti se uno è colorato ". Su questa frase, detta nel corso dell'intervista su Rai Due, Donatella Rettore e Francesca Fagnani hanno avuto un'accesa discussione. Tra l'ospite e la conduttrice c'è stato un botta e risposta serrato sulla libertà di espressione, scintille che i telespettatori vedranno nella puntata in onda venerdì 8 aprile.

A fornire un'anticipazione dello scontro avvenuto negli studi di Rai Due è stato il sito DavideMaggio.it, che riporta del duro confronto andato in scena tra Donatella Rettore e la padrona di casa durante la chiacchierata di mezz'ora. Gli animi si sono scaldati quando la Fagnani ha ricordato all'ospite alcune dichiarazioni rilasciate in passato: " Lei disse: 'Io piaccio ai gay non piaccio alle checche, mentre Raffaella Carrà e Patty Pravo sono icone delle checche vintage'. Queste cose che ha detto non la imbarazzano? ".

L'eclettica artista, reduce dalla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo, ha ribattuto con fermezza: " No, non sono assolutamente imbarazzata, per me esistono i gay e le checche, esistono i gay che sanno di avere le palle, e ci sono gli isterici che parlano e si strappano i capelli, fanno i pettegolezzi e quelli non li voglio nemmeno sulla soglia di casa ". A questo punto la conduttrice ha elencato altre dichiarazioni fatte dalla Rettore, in occasioni differenti, nelle quali si sarebbe lasciata andare con vocaboli non proprio corretti e la cantante è sbottata.

" C'è una limitazione alla libertà. Si mettono dei filtri a cose che sono state ampiamente superate, ad esempio il fatto che non si possa dire frocio e troia. Adesso Vasco Rossi non potrebbe più dire 'è andata con il negro la troia' ", ha tuonato Donatella Rettore, citando una canzone del rocker di Zocca e Francesca Fagnani ha replicato indispettita: " Infatti lui usava troia come un insulto, qual è la libertà nel dare a qualcuno del frocio o della troia? ". L'icona rock degli anni '80 ha così rivendicato la possibilità di potersi esprimere liberamente senza pregiudizi, motivando la sua posizione con un " dipende dal modo in cui uno lo dice ". La giornalista ha abbozzato e gli animi si sono placati.