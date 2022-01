"Ti devi ritirare". Donatella Rettore non perdona Gianni Morandi

Donatella Rettore non fa sconti a Gianni Morandi. Nella marcia di avvicinamento al festival di Sanremo 2022 (in programma dall'1 al 5 febbraio prossimi), ci ha pensato la cantante veneta ad alimentare la prima polemica tra i big in gara. La platinata artista si è infatti lamentata per la decisione della Rai di assolvere il popolare collega, che per errore nei giorni scorsi aveva pubblicato sui social alcuni frammenti della sua canzone sanremese. A fronte di quell'incoveniente diversi cantanti avevano espresso la loro solidarietà a Morandi, ma - per l'appunto - non Donatella Rettore.

Anzi. L'artista, che pure sarà in gara al Festival assieme alla cantautrice Ditonellapiaga, si è scagliata contro Morandi in un'intervista rilasciata al Corriere. E addirittura lo ha invitato a ritirarsi dalla kermesse. Riferendosi proprio all'incidente social in cui era incappato Gianni, Donatella Rettore ha attaccato: " Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi 'oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato' e cose così. Ma dai ". Poi il messaggio diretto, più esplicitamente, al collega: " E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare! ".

A poche settimane dall'inizio della rassegna canora condotta da Amadeus, Donatella Rettore ha così iniziato a fare fulmini e saette. Come nel suo stile. " Sono la Rettore, mi chiamano per fare casino, è sempre stato così (...) Alla gente piaccio perché dico quello che penso. Anche ai giovani ", ha ammesso la stessa artista, che anche in passato - e proprio a Sanremo - era stata protagonista di accesi scontri.