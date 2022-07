Fuga d’amore a Ponza per Belen e Stefano. E arriva il bacio social

Semmai ci fossero stati dubbi sulla ritrovata sintonia, Belen Rodriguez e Stefano De Martino li hanno fugati tutti con la loro vacanza romantica a Ponza. I paparazzi non sono riusciti a sorprenderli mentre si godevano due giorni d’amore a bordo della Santiago, la barca di proprietà dell’ex ballerino di Amici, a largo della costa laziale. Ma in compenso ci hanno pensato i fan che li hanno immortalati in alto mare tra tuffi, foto in posa e sorrisi e loro stessi, che sui social hanno condiviso istantanee del loro weekend.

Terminati i rispettivi impegni lavorativi, Stefano e Belen si sono presi una pausa dai social e sono salpati alla volta dell’isola di Ponza per ritagliarsi due giorni lontani da tutto e tutti. Su Instagram la coppia è stata attenta a non condividere immagini insieme per non alimentare, forse, l’attenzione mediatica di cui godono da mesi dopo il ricongiungimento. Ma quando alcuni fan hanno notato la loro barca poco distante dal porto di Ponza e si sono avvicinati, Belen e il marito si sono prestati a scatti e pose in favore di fotocamera, anche quando sono scesi a terra per cenare in un ristorante locale. A quel punto, quando la voce della loro fuga in quel di Ponza si è diffusa, alla showgirl argentina e al conduttore non è rimasto altro che godersi la mini vacanza alla luce del sole e dei riflettori.

Se da una parte De Martino ha mantenuto un alone di mistero sulla due giorni in alto mare, condividendo pochi scatti, dall'altra Belen ha pubblicato numerosi video e immagini della ritrovata passione con il marito. E alla fine ha regalato ai suoi follower anche lo scatto che tutti attendevano, quello del bacio, prova definitiva che tra loro va a gonfie vele. Negli scorsi giorni,infatti, si era fatta insistente la voce che i due fossero in crisi. L’argentina era sparita da Instagram preoccupando i fan. Ma quando è riapparsa per svelare di essere stata molto male per colpa del Codice, Belen ha rispedito al mittente i pettegolezzi, definendoli "cavolate". E gli scatti da Ponza non posso che confermare.