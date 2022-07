"L'ex di Belen…": è lui l'uomo tra Totti e la Blasi?

Più che la crisi di governo, più che la crisi energetica, nelle ultime ore agli italiani interessa la crisi coniugale, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due avrebbero dovuto rilasciare un comunicato congiunto in cui annunciavano la fine del matrimonio ma, una divergenza anche su questo aspetto, ha fatto saltare i piani. I due hanno rilanciato due note stampa disgiunte, alimentando il gossip sulle nozze naufragate nel peggiore dei modi. Nel frattempo, mentre gran parte dell'Italia attendeva la comunicazione che avrebbe definitivamente spento qualunque speranza, il settimanale Chi lanciava un'anticipazione del numero in edicola da oggi, che mostrava le prime foto della coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi, che si frequentano ormai da mesi, ma non solo.

" Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi ", si legge sul settimanale Chi. Dallo scorso marzo, infatti, Ilary Blasi è spesso stata a Milano per condurre l'Isola dei famosi e nel corso delle sue trasferte all'ombra della Madonnina non si sarebbe mai visto Francesco Totti. La crisi, in effetti, era già stata paventata a febbraio, anche se smentita da entrambi. Ma dopo il lancio di Chi, che non ha fatto il nome del misterioso "aitante giovane" che avrebbe frequentato Ilary Blasi a Milano, è iniziata la corsa per capire con chi si sarebbe potuta vedere la conduttrice dell'Isola quando stava a Milano.