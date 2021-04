Fuga dall'Honduras: un altro naufrago abbandona l'Isola dei famosi

Dopo Daniela Martani, un altro naufrago è stato costretto al ritiro. Ma se l'ex gieffina ha detto addio al reality per scelta personale, la partenza di Beppe Braida è da ricollegarsi a cause di forza maggiore. Il comico ha infatti ricevuto preoccupanti notizie dalla sua famiglia e ha deciso di tornare in Italia per stare vicino ai suoi cari. Impossibile per lui proseguire serenamente l'avventura all'Isola dei famosi.

L'annuncio dell'ennesimo ritiro è arrivato poche ore fa attraverso i canali social ufficiali del programma di Canale5. " Beppe Braida ha deciso di lasciare l'Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore ", riporta una nota condivisa sul web dalla produzione. A spiegare i motivi del ritiro è stato Beppe Braida che, dopo aver ricevuto la comunicazione sulle precarie condizioni di salute del padre, ha incontrato gli altri naufraghi per raccontare quanto accaduto e salutarli. " Devo lasciare - ha esordito con le lacrime agli occhi il comico torinese - ho appena saputo che mio padre è stato ricoverato, ha preso il Covid e non so come sta. Anche mia madre lo ha preso. Io non posso stare così in questa situazione, non me la sento di restare. Volevo dirvelo ".

Il gruppo si è stretto intorno al comico torinese, trattenendo a stento la tristezza per questa inaspettata notizia. Sono ormai tre settimane, infatti, che i naufraghi sono lontani dalle loro famiglie e il peso della lontananza comincia a farsi sentire pesantemente e ogni addio si trasforma in un momento di sconforto generale. I più colpiti dall'abbandono di Braida sono stati Gilles, Awed eche, in lacrime, hanno confortato Beppe prima che salisse sulla barca per fare ritorno sulla terra ferma e rientrare in Italia nel più breve tempo possibile.

Il ritiro del comico arriva a pochi giorni dall'abbandono di un'altra concorrente, Daniela Martani che, nell'ultima diretta, ha deciso di annunciare il suo ritiro dall'Isola dei Famosi per scelta personale. Il terzo forfait in ordine di tempo, se si conta il ritiro della miss Carolina Stramare, che avrebbe dovuto far parte del cast dei naufraghi e che invece, per gravi motivi familiari, non è mai partita per l'Honduras.