"Capisco la fame, ma è da squalifica". All'Isola adesso è bufera su Melillo

Il video di Angela Melillo, che passa un pezzo di lasagna ad Elisa Isoardi, è diventato virale in poche ore e ha scatenato la rabbia del popolo del web, che ora chiede la squalifica della showgirl dall'Isola dei famosi. Il gesto di solidarietà compiuto dalla naufraga nei confronti dell'amica potrebbe infatti costarle la permanenza in Honduras.

Il caso è scoppiato al termine dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, quando sui social network è iniziato a circolare il filmato della prova ricompensa dei naufraghi. Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, le due nuove naufraghe approdate all'Isola, sono state chiamate a comporre due squadre per aggiudicarsi una teglia di lasagne. La vittoria è andata alla squadra della sciatrice, garantendo così ai suoi componenti una porzione di pasta. Angela Melillo, Drusilla Gucci e gli altri hanno approfittato del minuto a disposizione per sfamarsi, ma a colpire gli spettatori è stato il gesto della showgirl.

Approfittando di una disattenzione dell'inviato, che stava chiedendo a Ubaldo Lanza come mai non stesse mangiando le lasagne, Angela Melillo si è nascosta dietro alla schiena una porzione di pasta, passandola a Elisa Isoardi. La conduttrice, avendo perso la sfida, non avrebbe avuto diritto al pasto ma, complice l'amica, ha comunque mangiato cercando di nascondersi dietro ad Andrea Cerioli e Awed.

La scena non è passata inosservata al popolo del web, che ha chiesto provvedimenti nei confronti della Melillo: " Capisco la fame ma è da squalifica ". La naufraga, seppur in buona fede e in segno di solidarietà, ha infatti violato le regole del gioco e gli internauti non hanno perso occasione per rimarcare il fatto. Sebbene la squalifica appaia come un provvedimento forse eccessivo per il gesto di Angela Melillo, non è escluso che la produzione del reality prenda provvedimenti nei confronti della showgirl per aver approfittato della situazione per infrangere il regolamento. A pagarne le conseguenze potrebbero essere però anche Andrea Cerioli e Awed. I due componenti della squadra sconfitta nella prova hanno assistito alla scena e visto Elisa Isoardi (eliminata al televoto a fine puntata) mangiare il cibo passatole dalla Melillo senza dire niente. La produzione penalizzerà anche loro? Lunedì potrebbe arrivare la rispostà che placherà l'ira del popolo del web.