La "fuitina" della Hunziker con la sua nuova fiamma

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno provato a "fuggire" all'estero per non essere paparazzati insieme, ma alla fine il settimanale Chi li ha scovati comunque. In quale posto? Nella romantica Parigi dove la showgirl svizzera e il chirurgo sardo sono volati (si dice separatamente per non destare sospetti) per godersi un weekend d'amore. Le foto che li immortalano mentre si abbandonano a tenere effusioni mentre sorseggiano un cocktail e si scambiano appassionati baci sono finite in prima pagina su Chi e ora non ci sono più dubbi sulla loro relazione. La fuitina è costata però cara a Michelle Hunziker che, di ritorno dalla Francia, è risultata positiva al Covid, dovendo così rinunciare alla conduzione di Striscia la notizia. " Non siamo in studio perché abbiamo vinto la bambolina del Covid anche noi. Ma ci negativizzeremo presto perché le svizzere sono toste ", ha detto su Instagram la showgirl, annunciando l'assenza televisiva. E ora in molti si chiedono: visti i baci passionali a Parigi, sarà positivo anche Angiolini?

Pace fatta tra Wanda Nara e l'ex marito Maxi Lopez. E per farlo ci voleva un'aula di tribunale. I due argentini hanno messo la parola fine alla diatriba, che li vedeva contrapposti dal momento della separazione (2013/2014) e tutto per una proprietà contesa e somme di denaro mai ricevute. Tra accuse, minacce e avvocati, la vicenda ha trovato un felice (a quanto pare) epilogo. Wanda e Maxi Lopez hanno raggiunto un accordo legale definitivo. Il calciatore ha accettato di pagare gli alimenti e le somme dovute all'ex compagna, mentre la Nara si è accontentata (si fa per dire) della villa di Santa Barbara che l'ex calciatore ha a Buenos Aires. Una stretta di mano, una lauta parcella agli avvocati e via.

Mahmood e Blanco non si fanno mancare proprio niente, è il caso di dirlo. I due cantanti sono i grandi protagonisti dell'Eurovision song contest e nel corso degli ultimi giorni stanno catalizzando l'attenzione, tanto che un solitario attivista ha scelto proprio loro per fare il suo blitz improvvisato. Durante il tappeto turchese alla Reggia di Venaria di Torino, la sfilata dei quaranta Paesi in gara nella cerimonia di apertura dell'evento, un ragazzo si è buttato sul palco, costringendo gli addetti alla sicurezza a intervenire. Il giovane ha urlato qualcosa sul futuro del pianeta mentre Mahmood e Blanco stavano facendo le foto di rito e si è scatenata la bagarre. L'attivista è stato portato via a forza con un'uscita da "Brividi".