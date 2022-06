Fuortes revoca l'incarico ad Orfeo. È guerra su talk e approfondimenti

Lo scontro è di quelli pesanti. L'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ieri ha revocato l'incarico di direttore della divisione approfondimento a Mario Orfeo (nel tondo). Praticamente Fuortes ha fatto fuori il manager più importante all'interno dell'azienda che da poco coordina i programmi che si occupano di politica e attualità, in particolare i talk che influenzano l'opinione pubblica e su cui pesano i partiti. E proprio a pochi giorni dal referendum sulla giustizia e dalle elezioni amministrative. La notizia è stata anticipata dal sito Dagospia: il motivo ufficiale sarebbe la mancata presentazione da parte di Orfeo del palinsesto sull'informazione della prossima stagione, cosa che ha fatto saltare l'ultimo cda. Ma questa sarebbe solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I dissapori tra i due nascono sulla scelta dei programmi e dei volti da mettere nei posti chiave. L'Ad aveva annunciato una sterzata sui talk: più misurati, meno chiassosi e con meno ospiti estremisti. Linea che però nell'applicazione si dimostra complicata. Uno scontro che si riverbera nella maggioranza di governo dato che Fuortes è stato nominato da Draghi e Orfeo, che vanta una lunga esperienza e conoscenza della Rai, si richiama all'area di sinistra. Di fatti gli scontri si sono avuti soprattutto su Report e Carta Bianca: entrambi hanno pestato i piedi al Pd e ai renziani. Per esempio, mentre circolavano voci sulla chiusura del suo talk, Bianca Berlinguer veniva ricevuta da Fuortes e rassicurata sul proseguimento nella prossima stagione. Non per nulla ieri il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi ha preso le difese di Orfeo come anche il Pd che fa filtrare stupore per la cacciata. Già circola il nome di Antonio Di Bella, appena nominato direttore Day Time, come successore. E intanto il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, ha convocato Fuortes.

Stando a quanto spiffera Dagospia, Orfeo tramerebbe addirittura per prendere il posto di Fuortes e tornare al vertice della Rai dove era già stato. Sia come sia, ora la poltrona di Fuortes è traballante.