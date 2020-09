Gabriel Garko fa coming out. Vladimir Luxuria: "Tanti attori costretti a fingersi etero"

Emozioni forti al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo aveva annunciato e Gabriel Garko non ha tradito le aspettative. " Sentirete delle cose che non vorreste sentire. Per me sarà dura ma sarà la verità ", e così è stato. Gabriel Garko è entrato nella casa del Gf Vip per rivelare quello che per anni è stato - come lo ha definito lui stesso - il " segreto di Pulcinella ". Per annunciare al mondo la sua omosessualità ha scelto la sua ex, Adua Del Vesco, alla quale ha dedicato una toccate e rivelatrice lettera.

Tra sospiri e lacrime i telespettatori hano assistito a una rivelazione ancora più potente di quanto ci si potesse immaginare. Senza mai dirlo chiaramente, tra le righe, Gabriel Garko ha fatto coming out e le sue parole in diretta televisiva, dopo anni di pettegolezzi e indiscrezioni, sono riecheggiate sul web come una bomba.

Il popolo social si è scatenato e molti personaggi famosi hanno pubblicamente detto la loro su una situazione che tutti conoscevano ma sul quale tutti tacevano. A mettere nero su bianco quello che Garko ha detto tra le righe è stato Vladimir Luxuria attraverso un tweet: " Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi ". Un'affermazione che promette di essere come il vaso di Pandora.

L'attore ha promesso di parlare apertamente nell'intervista aVerissimo (in onda sabato 3 ottobre) ma nell'attesa l'attenzione mediatica e social è tutta sulle sue dichiarazioni. Gabriel Garko ha definito una favola finta la relazione con Adua Del Vesco. Un "tendenza a ingannare il pubblico" come l'ha definita Francesca Barra, che su Twitter ha applaudito il coraggio dell'attore: " Mi dispiace per Garko perché non deve essere stato facile soffocare la verità per tanto tempo e sono felice per la sua “liberazione”! Ma spero sia la fine di una tendenza a ingannare il pubblico, magari prendendo gettoni o soldi per servizi finti ".