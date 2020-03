Gbriella Pession lancia l'allarme: "Virus? Ci nascondono qualcosa"

Dopo Vasco Rossi anche l’attrice italiana Gabriella Pession ha dedicato parole di affetto e vicinanza agli italiani, con un messaggio affidato ai social network. L’attrice attualmente si trova negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove vive con il compagno, l’attore irlandese Richard Flood dal quale ha avuto un bambino Giulio. Gabriella Pession ha spiegato di non poter rientrare in Italia per stare con la sua famiglia, ma di essere vicina con il cuore e la mente al nostro paese in questa difficile emergenza sanitaria.

La Pession ha pubblicato un messaggio accorato sulla sua pagina Instagram, spiegando la difficile situazione che sta colpendo anche gli Stati Uniti, dove i casi sono in netto aumento e dove c’è la sensazione che le autorità non stiano facendo il possibile per limitare il diffondersi del contagio: " Anche io e la mia famiglia qui a Los Angeles abbiamo scelto di STARE A CASA .... un po’ perché stare a casa mi fa sentire più vicino a Te… un po’ perché anche qui negli Stati Uniti il numero di contagiati sale di giorno in giorno. A differenza che in Italia, qui i tamponi sono costosissimi e scarseggiano. Ho la netta sensazione che non dicano le cose chiare come invece, con grande coraggio, hai fatto Tu" . Come già aveva spiegato Vasco Rossi pochi giorni fa, i tamponi in America sono molto costosi, oltre 3mila euro, e non verrebbero dunque fatti a tappeto come in Italia. I timori dell'attrice italiana sono dunque legati alla scarsa informazione americana che starebbe rimandando drastiche misure di sicurezza come quelle adottate in Italia.