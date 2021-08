Gaetano Curreri operato d'urgenza: "Sul palco aveva difficoltà a parlare"

Il malore, la paura e poi l'intervento. Le ultime ventiquattro ore per Gaetano Curreri sono state una sfida per la vita " superata brillantemente" , hanno fatto sapere dal suo entourage poche ore fa. Il leader degli Stadio, dopo l'infarto che lo ha colpito mentre si stava esibendo dal vivo con la band a San Benedetto del Tronto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, che gli ha salvato la vita.

A raccontarlo è stata la manager di Curreri e degli Stadio, che è stata tra le prime persone a parlare con l'artista subito dopo l'operazione. " È stato sempre cosciente - ha raccontato a Il Messaggero Laura Cordischi - l'infarto è stato preso in tempo e Gaetano l'ha superato brillantemente. Grazie a Dio ci trovavamo nei pressi di un centro d'eccellenza, i medici non hanno perso tempo ". È stata la tempestività dei soccorsi a salvare Gaetano Curreri dall'improvviso malore che lo ha colpito venerdì 30 luglio sul palco di piazza Piacentini a San Benedetto del Tronto. Gli Stadio si trovavano in provincia di Ascoli Piceno per il secondo concerto del loro tour 2021. La live stava terminando e il gruppo stava per esibirsi con gli ultimi brani quando Curreri ha accusato il malore.

L'artista si è accasciato sul palco di fronte a centinaia di spettatori increduli, sorretto in extremis dai suoi compagni, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi. A soccorrere per primo l'artista è stato il dottor Mauro Mario Mariani, angiologo e nutrizionista ascolano, che era tra gli spettatori del concerto. " Ero in seconda fila ad assistere al concerto e vedendo che aveva difficoltà di parola - ha raccontato il medico al Resto del Carlino - mi sono reso conto che qualcosa non andava e la conferma è arrivata da Gerardo Morrone, uno dei musicisti che era con lui, è mio amico, mi ha chiamato per intervenire assieme ad altri tre medici presenti. Curreri ha avuto un infarto anche se non ha mai perso conoscenza. Aveva dolore alla spalla sinistra, tipico dell'infarto posteriore ".