Gaffe di Barbara Alberti: "Franca Valeri è morta?". Gelo in studio

Barbara Alberti "colpisce" ancora. L'eclettica scrittrice è conosciuta per le sue esternazioni senza veli e l'ultima uscita fatta nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno ha lasciato tutti a bocca aperta. La Alberti si è resa protagonista di una clamorosa gaffe mentre in studio si parlava di Franca Valeri, scomparsa lo scorso agosto all'età di 100 anni.

Barbara Alberti è un personaggio di indiscussa cultura e la sua presenza in trasmissione è grado di regalare uno sguardo diverso - e a volte fuori dagli schemi - sui temi trattati. La scrittrice è però anche una "mina vagante", che dice ed esterna tutto ciò che pensa a volte senza mezze misure. Lo sa bene Alfonso Signorini che l'ha voluta con forza al Grande Fratello Vip dello scorso gennaio. Nella Casa la Alberti ha regalato momenti di cultura, ma anche attimi di imbarazzo per quella bestemmia "cosciente e volontaria" (come la definì lei) che la portò poi a ritirarsi dal reality.

Dell'esuberanza della scrittrice se ne è resa conto anche Serena Bortone, che ha ospitato Barbara Alberti nell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno, trasmissione pomeridiana di Rai Uno. La scrittrice ha rilasciato una lunga intervista alla conduttrice, ma nel parlare della straordinaria figura di Franca Valeri, Barbara Alberti si è resa protagonista di un'inattesa e clamorosa gaffe. L’attrice - originaria di Milano morta lo scorso 9 agosto dopo aver festeggiato il suo centenario - era al centro della discussione e la Alberti ne stava parlando come se fosse ancora in vita. Quando Serena Bortone ha precisato che l'attrice era venuta a mancare da pochi mesi, la scrittrice è caduta - come si suol dire - dal pero. E non si è trattenuta: " Ma come? Ci ha lasciato? È morta? Non ci credo ".