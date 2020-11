Gaffe (fuorionda) di Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo: "No, che romp.....i"

Attimi di imbarazzo a Otto e mezzo per la gaffe - decisamente fuori programma - dell'imprenditore Carlo De Benedetti. Negli studi della trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7 è risuonata, nel silenzio più assordate, una frase colorita che non è sfuggita alla conduttrice e agli ospiti. Una gaffe vera e propria che è sembrata essere indirizzata a un altro ospite in collegamento.

Carlo De Benedetti è intervenuto nell'ultima puntata di Otto e Mezzo per dire la sua sul nuovo dpcm annunciato dal premier Giuseppe Conte. La discussione è entrata nel vivo e Lilli Gruber ha chiesto all'editore di Domani se fosse ancora convinto della necessità di nuove elezioni politiche. De Benedetti, in collegamento esterno dalla sua abitazione, ha ribadito le sue perplessità sulla composizione dell'attuale esecutivo e si è lanciato in una disquisizione sull'ultimo referendum e sulle prossime elezioni del Presidente della Repubblica.

Tu cosa pensi Beppe?

No, che rompicoglioni

Alla fine del suo intervento, durato alcuni minuti, la regia è tornata in studio e la parola è passata alla conduttrice. Lilli Gruber ha chiamato in causa un altro ospite, il giornalista del Corriere della Sera, invitandolo a esprimere la sua posizione sul premier Conte. "", ha chiesto la Gruber a Severgnini. Ma prima che il giornalista prendesse la parola all’improvviso nello studio si è sentito bisbigliare Carlo De Benedetti, che successivamente si è lasciato sfuggire la frase: "".

Difficile capire a chi fosse rivolta la colorita esternazione dell'ex patron di Repubblica, che nel frattempo era sparito dal video. Ma a molti non è sfuggita la tempestività del commento arrivato poco dopo la presentazione del giornalista del Corriere. Dopo un attimo di evidente imbarazzo e silenzio in studio Severgnini ha preso la parola lasciando scivolare nel dimenticatoio la gaffe di De Benedetti. Sui social, però, il fuori programma non è sfuggito e sono stati in molti a commentare, ironici, l'esternazione dell'imprenditore. Tra i primi a porsi il dubbio - se il destinatario dell'epiteto fosse davvero Severgnini - è stato Gianluigi Nuzzi, che su Twitter ha condiviso lo spezzone del filmato "incriminato" commentando: " Darà del rompic... al mitico Beppe Severgnini o forse perché vede la foto di Conte .... boh? ".