La gaffe di Vladimir Luxuria: "Mahmood ha fatto coming out". Poi si scusa

Vladimir Luxuria è finita ancora una volta al centro delle polemiche. Dopo le critiche a Checco Zalone per il suo show a Sanremo, l'attivista Lgbt ha fatto un clamoroso scivolone in diretta da Barbara d'Urso, commentando la vittoria del festival di Sanremo di Mahmood e Blanco.

Ospite di Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria ha detto la sua sul duo canoro che ha trionfato al teatro Ariston sabato scorso. La D'Urso stava mandando in onda il servizio sulla festa, che si è tenuta nell'hotel de Paris subito dopo la finale di Sanremo e l'ospite non ha mancato di sottolineare la sua felicità per la loro vittoria, che rappresenterebbe un segnale nuovo.

" Due uomini, uno eterosessuale che nel video si sta sbaciucchiando con la sua giovane fidanzata Giulia - ha commentato Vladimir Luxuria - e Mahmood, che invece ha fatto coming out, che possono cantare insieme una bella canzone d'amore perché l'amore è per tutti ". Il suo messaggio sull'amore universale è passato, però, in secondo piano a causa della gaffe commessa e che il popolo dei social network non ha mancato di sottolineare.

" Vladimir Luxuria ha appena detto che Mahmood è gay e 'ha fatto coming out tempo fa' ma quando scusate??", ha commentato un utente su Twitter, mentre un altro replicava: "Vladimir ma coming out quando l'avrebbe fatto Mahmood?" . In pochissimo tempo l'opinionista di Pomeriggio 5 è stata travolta dalle critiche per lo scivolone sul cantante, che in realtà non ha mai dichiarato di essere omosessuale. Del loro brano "Brividi", Blanco e Mahmood avevano detto: " Con questo testo noi vogliamo portare la libertà universale di sentirsi liberi di poter esprimere qualsiasi tipo di amore. In generale, nella totalità" . Ma nessuno dei due aveva mai accennato alla propria situazione sentimentale.

La rabbia del popolo dei social ha letteralmente travolto Luxuria, che per riparare all'errore si è dovuta scusare pubblicamente sul web. " Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio 5 sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry ". L'attivista non è l'unica, però, ad avere equivocato sull'artista milanese e su Blanco. In molti, infatti, hanno pensato che i due fossero una coppia e che il brano portato a Sanremo fosse una dichiarazione reciproca.