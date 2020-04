Gaia Gozzi rivela le insicurezze dopo Amici: "Non mi piacevano le orecchie e il naso dantesco"

Lo scorso venerdì 3 aprile è stata trasmessa su Canale 5 la finale del rinnovato serale di Amici di Maria De Filippi. E l'appuntamento tv in questione del diciannovesimo serale del talent prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo ha riservato ai telespettatori momenti di grande emozione e sfide a colpi di note e passi di danza, tra i quattro finalisti. I quali si sono classificati nel seguente ordine d'arrivo: al quarto posto è giunto il ballerino ucraino Nicolai Gorodiskii, al terzo podio la cantante salernitana Giulia Molino, al secondo post il ballerino cubano Javier Rojas e al primo posto la cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi. La giovane cantante nata a Viadana -comune tra Emilia Romagna e Lombardia, in provincia di Mantova - da madre brasiliana, si è aggiudicata la vittoria di Amici 2020 sulla scia del successo del suo nuovo singolo dal titolo Chega, che potrebbe rivelarsi il tormentone dell'imminente stagione estiva. E, riattivatasi sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni, Gaia ha voluto intrattenere il web concedendosi una diretta pubblica, in cui ha dato la possibilità agli utenti di rivolgerle delle domande.

In occasione della sua diretta post-vittoria ad Amici 2020, l'ex allieva di canto dagli occhi di ghiaccio non ha parlato della terza classificata al talent Mediaset, Giulia Molino, e ha risposto alle domande ricevute dal web sulla sua vita privata e in generale sulla sua persona. In particolare, ha ammesso di aver dovuto combattere le insicurezze maturate negli anni sul suo aspetto fisico. “Sono donna. Quindi ci sono miliardi di cose che non mi vanno bene", ha così esordito nel suo intervento social.

E ha, poi, ammesso di essere riuscita solo di recente ad accettarsi così com'è realmente, sia caratterialmente che fisicamente: "Però ho imparato, nell’ultimo periodo, ad apprezzare quello che sono. Sono nata così. Sono sempre stata iper-critica". Ad un certo punto della sua diretta, non ha lesinato parole neanche sui difetti che prima non riusciva ad accettare di sé, per poi non nascondere di sentirsi in una fase di transizione dall'autocriticismo all'autoaccettazione: "Non mi piacevano tante cose: le orecchie, ad esempio, che sono molto importanti. Oppure il mio naso dantesco. Penso di essere in un processo di accettazione e di esaltazione”.