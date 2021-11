Il dolore di Mara Venier: "Fratello, un pezzo della mia vita"

La notizia della morte di Giampiero Galeazzi, deceduto all'età di 75 anni, ha scosso profondamente il mondo dello sport e della televisione. Il giornalista, celebre voce delle telecronache sportive, era molto apprezzato e nella sua lunga carriera aveva incontrato molti personaggi e lavorato con decine di artisti e sportivi. Sono proprio questi ultimi, oggi, a ricordarlo con messaggi di stima e cordoglio.

" Se ne va un pezzo della mia vita, un fratello ", ha detto Mara Venier all'Adnkronos commentando la morte di Giampiero Galeazzi. Parole condivise anche sulla sua pagina Instagram, dove la conduttrice ha pubblicato una foto insieme al giornalista, scrivendo: " Bisteccone mio …se ne va un pezzo importante della mia vita ". Proprio a Mara Venier, Giampiero Galeazzi aveva fatto l'ultimo "regalo", decidendo di partecipare alla sua Domenica In nell'autunno del 2018, quando rilasciò la sua ultima intervista televisiva. Nel ripercorrere i lunghi decenni della sua carriera il giornalista, che appariva già provato dalla malattia, si commosse fino alle lacrime insieme alla Venier.

Tanti i personaggi famosi che hanno incontrato, almeno per una volta, Giampiero Galeazzi e che hanno voluto dargli l'ultimo saluto, affidando al web le loro parole. " Se ne va la voce storica del canottaggio, un amico e un personaggio preparato e coinvolgente ", ha dichiarato Giuseppe Abbagnale, campione e presidente della Federcanottaggio. Insieme il giornalista e lo sportivo hanno condiviso momenti ed episodi rimasti nella storia di numerose edizioni dei Giochi Olimpici: " Le sue interviste e i suoi sfottò veramente spaziavano dalla sua militanza all'interno del mondo remiero, ad atleta, a voce effettiva e indiscussa. Questa notizia mi ha lasciato veramente sconcertato, mi mancano le parole. Non avrei mai voluto ricevere questa notizia ".

Simona Ventura ha scelto Twitter per dare l'ultimo saluto al collega: " Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, estasiata, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport. Avercene oggi di inviati come te!". Anche Nicola Savino, che per anni ha imitato Gianpiero Galeazzi, ha voluto omaggiarlo con un ultimo saluto affidato ai social : "Sei sempre stato migliore dell’imitazione che facevo di te. Grazie mitico Giampiero Galeazzi ".