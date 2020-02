Gemma Galgani balla con Umberto Gaudino e Tina Cipollari chiama il dottore

Lo scorso materdì 4 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata del trono over di Uomini e donne. E il nuovo appuntamento tv in questione, del dating-show di Maria De Filippi, ha visto indiscussa protagonista Gemma Galgani. In presenza di quest'ultima, l'opinionista Tina Cipollari ha suggerito in studio l'idea di dare il via ad una gara di ballo, in trasmissione. E a partecipare alla gara pensata dalla Cipollari, sono state molte dame del parterre femminile di Uomini e donne, tra cui proprio l'acerrima nemica dell'opinionista, Gemma Galgani.

La sfida a colpi di passi di danza è iniziata con lo scontro avvenuto tra due coppie: la prima formata da Valentina Autiero e il ballerino professionista di Amici 19, Umberto Gaudino, e la seconda, invece, formata da Gemma e il cavaliere Emanuele. Ma, poco prima di cominciare a ballare, la Galgani non ha fatto mistero che desiderasse ballare con il sexy ballerino di Amici, Gaudino. Non appena la De Filippi ha chiamato in studio il ballerino originario di San Giorgio a Cremano (Campania, ndr), il pubblico e tutti i partecipanti al trono over sono andati letteralmente in visibilio. Umberto può dirsi uno dei ballerini più amati delle ultime due edizioni del noto talent-show ideato da Maria De Filippi. E a vincere la prima prova, secondo il giudizio espresso da Gianni Sperti, è stata proprio Valentina.

Ma la conduttrice, nonostante la Galgani avesse perso la sua prima prova, ha concesso, poi, la possibilità a Gemma di esaudire il desiderio espresso in puntata. Alla fine, infatti, la dama torinese ha avuto modo di ballare con l'amato latinista Umberto Gaudino. E non solo. Perché, al centro dello studio, si sono fiondati dalla dama anche altri due professionisti di Amici. Parliamo di Arduino Bertoncello e Simone Nolasco. Il passo a tre di danza registratosi al trono over si è rivelato dalle atmosfere alquanto sexy. E la Galgani, alla sua veneranda età, sembra non essersi lasciata intimidire dai tre professionisti di Amici.

Gemma Galgani spiazza i telespettatori

Sulle note di Hot stuff, Gemma si è lasciata trasportare dalle braccia possenti degli aitanti ballerini di Amici. Il siparietto che ha visto protagonista l'ex compagna di Giorgio Manetti è, non a caso, diventato virale in rete in poco tempo. E ad esibizione ultimata, l'opinionista Tina Cipollari ha chiamato in studio, per Gemma, il dottore. "Dammi retta, fatti visitare Gemma... Maria sta cadendo per terra", ha dichiarato la vamp di Uomini e donne, parlando prima alla Galgani e poi alla conduttrice del trono over.

"Raga, occhio che la spezzate Gemma"; ha scritto qualcuno sotto il video del ballo di Gemma, condiviso dal profilo di Uomini e donne. "Orgia", ha scritto un utente in un altro commento. "Bravi ragazzi e Gemma eccitata è da morire", si legge, infine, in un altro messaggio.