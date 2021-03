Gemma Galgani cade dalle scale in studio. Attimi di paura a Uomini e Donne

Attimi di paura in studio a Uomini e Donne per la rovinosa caduta di Gemma Galgani dalle scale dello studio. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 marzo durante le registrazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana.

Tutto è successo nel giro di pochi minuti e in apertura di puntata. La spia rossa delle telecamere si era da poco accesa e Gemma Galgani stava facendo il suo ingresso dalla passerella sopraelevata che circonda il nuovo studio di Uomini e Donne. Nello scendere la scalinata, però, la dama avrebbe messo male un piede e sarebbe scivolata rovinosamente sugli scalini, cadendo a terra. A riportare l'indiscrezione di quanto accaduto nelle scorse ore è il portale Vicolo delle News, che da sempre anticipa cosa succede nelle registrazioni del popolare dating show di Maria De Filippi, prima ancora della messa in onda.

Maria subito nota che si e sbucciata tutte e due le ginocchia

he le sta colando anche parecchio sangue. Tina Cipollari ovviamente rassicura scherzosamente tutti che stando comunque in piedi e riuscendo a camminare non è accaduto nulla di grave, nonostante ciò la dama viene fatta uscire dallo studio

Secondo le informazioni fornite dal sito di gossip, Gemma Galgani sarebbe stata emozionata nel rivedere il cavaliere Maurizio e questo le avrebbe giocato un brutto scherzo. Dopo la caduta, la dama è riuscita a raggiungere la sua postazione dolorante e in evidente difficoltà e la De Filippi si è subito accorta delle ferite. "- riporta il sito - c". Gemma Galgani è stata così accompagnata nel backstage dello studio per ricevere le prime cure alle ferite, riprendersi dallo spavento e cambiarsi le calze ormai rotte.

Una volta rientrata in studio, però, la puntata è proseguita nel peggiore dei modi per Gemma. Maurizio, il cavaliere con il quale si sta frequentando da alcune settimane, pur ammettendo di star bene in compagnia della dama, ha svelato di non essere attratto da lei. Così, punzecchiato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, l'uomo ha manifestato chiaramente l'intenzione di voler abbandonare il programma. Maria De Filippi ha provato a farlo ragionare ma neppure le parole di Gemma, che ha cercato di trattenerlo, hanno fatto leva su di lui che se n'è andato con Gemma Galgani quasi in lacrime.