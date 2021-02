Sms hot tra Maurizio e Gemma. La dama sbotta: "Come ti permetti"

Gemma Galgani è tornata protagonista dell'ultima puntata di Uomini e Donne con un mini scandalo. In studio la dama torinese ha "denunciato" di aver ricevuto alcune fotografie piccanti dal suo nuovo corteggiatore Maurizio Peduzzi. Scatti osé che Gemma non ha affatto gradito e in puntata è scoppiato lo scandalo.

Dopo la fine della conoscenza con l'altro Maurizio, Gemma Galgani ha deciso di conoscere l'ultimo cavaliere arrivato in studio per lei, Maurizio il poeta. L'uomo, infatti, si è presentato in studio come un appassionato di poesie e questo ha molto incuriosito Gemma. Il corteggiamento è ufficialmente cominciato ma ha preso una piega decisamente hot, che non è stata apprezzata dalla dama torinese. Faccia a faccia al centro dello studio Gemma ha accusato Maurizio di averle inviato una serie di foto piccanti che l'hanno messa in forte imbarazzo: " Mi hai mandato questa foto scrivendo che potevi competere con un 40enne. Cosa volevi dimostrare? Tu avrai pensato che ero più interessata a queste fotografie qui audaci piuttosto che alle poesie. Ma come ti sei permesso? ".

Ti ho mandato la foto perché sono rimasto perplesso dalla tua frase: 'erano solo delle poesie'. Come se avessi derubricato il mio gesto a qualcosa di noioso. Ti vediamo tutti come una donna colta, seria e quindi ci sono rimasto male. Allora mi sono detto che sono anche molto fisico e ti inviato la foto. La mia era una provocazione a una tua affermazione offensiva

Il cavaliere ha provato a giustificarsi, spiegando che nelle foto non si vedeva niente di proibito: "".

Tina Cipollari e Gianni, incuriositi, hanno chiesto di poter visionare le immagini. Il rifiuto di Gemma e Maurizio non ha placato però la curiosità attorno alla vicenda ed è emerso che gli stessi scatti che l'uomo aveva inviato a Gemma erano stati pubblicati anche sui suoi account social personali. Nel giro di poche ore gli scatti hot hanno fatto il giro del web ed è scoppiato lo scandalo a Uomini e Donne. Su Instagram Maurizio prima ha pubblicato una foto in cui si mostra, completamente nudo ma di profilo, una brutta ferita alla coscia causata da una caduta in bicicletta, sport che lui ama. Poi un'immagine a petto nudo in cui scriveva: " A 63 anni faccio ancora la mia po**a figura ".