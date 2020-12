Gemma Galgani hot a Uomini e Donne: ballo e gavettone alla Flashdance

"Flashgem", così Gemma Galgani è stata ribattezzata dal popolo del web dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne. La dama torinese ha dato spettacolo esibendosi sulle note della colonna sonora del film Flashdance e tra mosse sensuali e trasparenze audaci, non è mancato neppure il gavettone d'acqua finale.

Nel giro di pochissimi giorni Gemma Galgani ha sconvolto il web. Prima l'annuncio della notte di passione con il cavaliere Maurizio, poi la sexy esibizione andata in scena nell'ultima puntata del programma. Il tutto per amore del suo nuovo corteggiatore con il quale il feeling è evidente.





La sfilata ci sarà -

- ma abbiamo preferito iniziare così altrimenti avrei dovuto interrompere due volte. Poi capirete

Dall

'amore per una persona all’amore per la danza

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani ha lasciato tutti a bocca aperta e le immagini e i filmati parlano da soli. Nella registrazione quotidiana si sarebbe dovuta svolgere la consueta sfilata delle dame, ma che qualcosa di diverso stesse per accadere pubblico e ospiti in studio l'hanno capito sin da subito. Al centro dello studio un tappeto e una poltrona attendevano l'solitaria di Gemma. "ha spiegato Maria in apertura".In effetti è bastato il filmato di introduzione all'esibizione a svelare il mistero. E lei stessa prima di entrare in studio ha dichiarato: "". Una tuta da metalmeccanico e una visiera da saldatore abbinati a un sensuale vestitino nero semi trasparente annunciavano la performance di Gemma Galgani tratta dalla celebre scena del film cult. A 71 anni suonati come Jennifer Beals in Flashdance la dama torinese si è esibita sulle note di "I’m maniac" di Michael Sembello. A lasciare tutti a bocca aperta, compresa Maria De Filippi, è stato però l'atto finale quando dall'alto dello studio è sceso scrosciante un getto d'acqua, che ha bagnato Gemma come nella celebre scena finale della pellicola.