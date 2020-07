Gemma Galgani torna single: pausa di riflessione con Nicola Vivarelli

Colpo di scena nella vita sentimentale di Gemma Galgani: secondo indiscrezioni la dama più famosa del trono over di Uomini e Donne avrebbe preso una decisione drastica in merito alla sua conoscenza con Nicola Vivarelli – Sirius.

Uomini e Donne si è concluso da qualche settimana e i fan del programma sono rimasti in attesa di conoscere i risvolti della frequentazione tra Gemma e il suo giovanissimo pretendente, il 26enne Nicola. I due, che si sono conosciuti via chat, hanno avuto modo di iniziare a incontrarsi negli studi di Mediaset scatenando non poche polemiche.

La grande differenza di età che intercorre tra loro è stata la motivazione che ha spinto molti a dubitare sulle reali intenzioni di Nicola nei confronti di Gemma. Per molti, infatti, la Galgani stava andando incontro all’ennesima delusione d’amore visto che, secondo la maggior parte del pubblico, Vivarelli era approdato a Uomini e Donne solo per smania di visibilità.

Nelle ultime ore e dopo l’avvistamento, qualche settimana fa, della dama e del suo compagno per le vie di Roma, è arrivato lo scoop riguardante la frequentazione tra i due: pare che Gemma abbia deciso di prendersi un periodo di pausa.

A lanciare la notizia attraverso il suo profilo Instagram è stato Amedeo Venza, personaggio molto attivo e informato sui social, che ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza dei nuovi risvolti riguardanti i rapporti tra la Galgani e il suo “nipotino”.

“ Pausa anche per Gemma e il nipotino... – ha scritto Venza - . Forse e sottolineo forse la Bella Addormentata si è svegliata e ha deciso di ritornare con i piedi per terra e di guardare in faccia la realtà! Pare che non veda alcun futuro con il ragazzino e trova inutile la frequentazione senza fondamente! ”.

Stando a quanto spifferato in rete, dunque, Gemma potrebbe aver deciso di tornare single e vivere la sua estate in solitudine, per poi tornare a sedere tra le file di Uomini e Donne da settembre. Nella speranza che il 2021 sia l’anno giusto per lei.