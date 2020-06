Gemma inizia ad avere dubbi su Sirius: giunto l'epilogo della conoscenza?

La conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius – all’anagrafe Nicola Vivarelli – prosegue nonostante la fine di Uomini e Donne, ma qualcuno inizia a parlare di dubbi da parte della torinese sul suo spasimante.

L’arrivo di Vivarelli alla corte di Gemma Galgani ha colto tutti alla sprovvista e non sono mancate le perplessità in merito al reale interesse di Nicola nei confronti della storica protagonista del trono over. Come può un giovane di poco più di 25 anni essere attratto, mentalmente e fisicamente, da una donna che ha abbondantemente superato i 65? Sono stati questi i dubbi che, sin dal principio, hanno animato il pubblico di Uomini e Donne e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Una serie di indiscrezioni iniziate a circolare sul web, poi, hanno aggiunto ulteriori perplessità sulle reali intenzioni di Sirius che, tuttavia, finito il programma ha continuato a conoscere la sua amata. I due, infatti, sono stati immortalati insieme per le strade di Roma durante una passeggiata romantica con tanto di guanti e mascherine.

Molti fan di Uomini e Donne hanno avvistato e fotografato i due in atteggiamenti simil romantici nella Capitale, ma nelle ultime ore una persona che potrebbe essere informata sui fatti ha iniziato a parlare di dubbi di Gemma in merito alla conoscenza con il suo giovane estimatore.

A lanciare la notizia che la Galgani potrebbe fare un passo indietro e rinunciare a Nicola Vivarelli è stato Amedeo Venza che, attraverso le sue Instagram story, ha fatto intendere di essere a conoscenza di risvolti eclatanti sulla frequentazione tra la donna e il giovane marinaio della marina mercantile.

“ Persone molto vicine – scrive Venza sui social – dicono che Gemmona non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza...[...] ”.

Pare, dunque, che anche questa volta possa essere Gemma Galgani a scrivere la parola fine sulla conoscenza con Nicola Vivarelli, iniziata via chat e proseguita negli studi di Uomini e Donne. A dispetto dei continui gossip sul loro conto, però, la dama di Uomini e Donne ha recentemente confermato la felicità per la frequentazione con Sirius parlando anche di un bacio a stampo con mascherina dato “last minute” prima di scendere dal taxi.