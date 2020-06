Sirius preso in giro per Gemma: "Come sta la nonnina?"

Con la chiusura ufficiale di Uomini e Donne tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri sono tornati attivi sui social e tra loro anche Nicola Vivarelli. Sirius (così si è fatto conoscere da Gemma Galgani durante la frequentazione nel dating show di Maria De Filippi) è tornato a pubblicare foto e video sul suo profilo ufficiale di Instagram, ma proprio sul web è vittima, da settimane, di sfottò e provocazioni.

Il corteggiamento messo in atto da Nicola Vivarelli nei confronti di Gemma Galgani, la dama torinese da anni protagonista del programma, non è mai stato gradito dal pubblico, che in lui ha sempre visto solo un bel ragazzo disposto a tutto pur di ottenere visibilità. Nonostante il corteggiatore toscano abbia più volte ribadito il suo reale interesse nei confronti di Gemma, in più occasioni ex fidanzate e vecchie frequentazioni hanno provato a mettere in discussione le sue intenzioni con la Galgani. I fan più scatenati della trasmissione erano addirittura riusciti a scovare un profilo privato di Vivarelli su Tinder, la popolare applicazione per incontri. A far maggiormente discutere è la differenza di età tra Gemma Galgani e Sirius: lui 26 anni, lei 70 anni. Un divario di oltre quarant'anni, sul quale la prima a scherzare è stata Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, che li aveva ribattezzati " nonna e nipote ".