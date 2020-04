Gennaro Lillio in quarantena con Ema Kovac: "Ora viviamo insieme"

Dopo aver animato il gioco del Grande fratello 16, Gennaro Lillio è tornato al centro del gossip per la sua frequentazione intima avviata con Ema Kovac a seguito della loro permanenza a Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Che, nel corso della serata di ieri, martedì 31 marzo, ha condiviso una diretta su Instagram con i viaggiatori dell'ultima edizione del suo format made in Asia, tra cui il modello campano. Il quale è noto in Italia soprattutto per aver corteggiato pubblicamente la sua allora coinquilina Francesca De André, nella casa del Gf 16.

E, in occasione della diretta registratasi ieri, Della Gherardesca ha permesso agli utenti del web di rivolgere delle domande ai viaggiatori di Pechino Express. In molti si sono chiesti se la frequentazione di Lillio e la Kovac -che nelle ultime settimane fa discutere in rete- fosse in realtà cominciata nel corso della loro partecipazione all'adventure-game di Rai 2.

E incalzato dalle domande dei fan -ricevute al 'Q&A' aperto da Della Gherardesca sul profilo Instagram di Pechino Express- Lillio non ha nascosto di aver provato più volte e invano, al format asiatico, a conquistare l'ex madre natura croata di Ciao Darwin, per poi riuscire a frequentarla solo dopo il gioco: “Io sono sincero, non sono ipocrita. Spesso e volentieri ci provavo con lei, però avevo perennemente dei rifiuti. Mi dava i due di picche, eh sì. E non solo una volta. Ma, tante volte. Tanto è vero che io per un attimo ho rallentato. Finita questa fantastica esperienza, abbiamo avuto modo di rivederci. Di incontrarci…”.

Gennaro Lillio ed Ema Kovac, intanto, vivono felicemente insieme a Napoli i giorni della loro quarantena - messa in atto nel Belpaese come misura di prevenzione del coronavirus- così come ha fatto sapere il modello nel corso del suo ultimo intervento social: “Ema mi è venuta a trovare più di un mese e mezzo fa a Napoli, per stare una settimana qui. Improvvisamente è scattata questa emergenza della quarantena e lei è rimasta qui. E ora stiamo trascorrendo la quarantena insieme”.

Gennaro Lillio e l'addio a Pechino Express

Dopo essere stato eliminato dal gioco di Pechino Express alla sesta puntata del format, due giorni fa Gennaro Lillio aveva condiviso con il web un post contenente una carrellata di immagini della sua ultima esperienza televisiva, nella cui descrizione aveva riportato il seguente messaggio: "Longsheng. Il mio saluto a Pechino Express" .