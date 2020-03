Gerry Scotti ha un "malore" a Striscia. La Manzini: "Hai un crampo al testicolo?"

Esordio con il botto per la nuova coppia di conduttori di "Striscia La Notizia". Gerry Scotti e Francesca Manzini hanno conquistato il pubblico con la loro ironica conduzione del tg satirico di Antonio Ricci e gli ascolti li hanno premiati, come ha dichiarato la Manzini nell'intervista rilasciata al nostro giornale. Tra gag, risate e servizi di denuncia l'inedita coppia di presentatori ha convinto pubblico e critica e non si è fatta mancare neppure un fuori programma inatteso.

Gerry Scotti e Francesca Manzini sono approdati dietro il bancone di Striscia lunedì 2 marzo, ricevendo il testimone della conduzione da Ficarra e Picone. Proprio durante la loro prima puntata, però, Gerry Scotti è stato colpito da un "malore". Il video non è stato mandato in onda durante la puntata di lunedì perché avvenuto fuori onda mentre stava andando il servizio di Cristiano Militello "Striscia lo Striscione". Nella puntata di ieri sera, però, Antonio Ricci ha deciso di mostrare al pubblico quanto successo a telecamere spente allo sfortunato Zio Gerry.