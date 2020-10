Mara Maionchi ricoverata per il Covid

Dopo Federica Pellegrini anche Mara Maionchi è risultata positiva al Covid-19. La notizia arriva da Tpi che rivela il contagio della popolare discografica. Secondo quanto riportato dal sito la Maionchi sarebbe stata ricoverata, in via precauzionale, in un noto ospedale di Milano ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. In realtà a preoccupare maggiormente sarebbe il focolaio scatenatosi all'interno degli studi di registrazione del programma Italia's got talent.

Nella popolare trasmissione di Sky, infatti, si sarebbero registrati altri casi di contagio tra i tecnici e anche tra i concorrenti in gara. Da inizio ottobre si stavano tenendo le audizioni in vista delle registrazioni di Italia's got talent, ma con la scoperta della positività di Federica Pellegrini la produzione si è arrestata. Dopo la Divina, che insieme a Frank Matano, Joe Bastianich e Mara Maionchi fa parte della giuria del programma, si sarebbero contagiati anche alcuni talenti presentatisi alle audizioni e tecnici dietro le quinte.

Con la scoperta della positività di Mara Maionchi le cose si sarebbero complicate e Italia's got talent si sarebbe trasformato in un vero e proprio focolaio. Difficile capire come la situazione si sfuggita di man, visti gli stringenti protocolli messi in atto all'interno degli studi televisivi e dell'auditorium dove si svolgono le registrazioni. I tamponi e i test per la ricerca del virus vengono compiuti ogni giorno su tutti gli addetti ai lavori, concorrenti compresi, che gravitano intorno al talent show. Proprio in occasione di un tampone di routine Federica Pellegrini ha scoperto di essere positiva al coronavirus. L'isolamento e la quarantena della campionessa di nuoto, però, non sembrano aver messo al sicuro - ma soprattutto al riparo - da un possibile contagio di riflesso gli altri giudici.

Mentre Federica Pellegrini sta per concludere la sua quarantena, al momento non si hanno notizie più chiare sulle condizioni di salute di Mara Maionchi. E non si conosce neppure l'origine del contagio. Tpi spiega che la producer non sarebbe grave e che il ricovero ospedaliero sarebbe avvenuto solo in via precauzionale vista l'età della Maionchi, che lo scorso aprile ha compiuto 79 anni.