Le nozze di Bernardeschi scatenano i rumor: cosa c'è tra sua moglie e Sarah?

Il matrimonio di Federico Bernardeschi ha fatto tornare in auge due nomi il cui ricordo stava iniziando a sbiadire anche tra i più appassionati commentatori di reality: Veronica Ciardi e Sarah Nile. La prima ha sposato pochi giorni fa uno degli "eroi" di Wembley con un matrimonio in pompa magna, la seconda si è offesa perché l'amica non l'ha nemmeno invitata alle nozze e, invece di limitarsi a inviarle un Whatsapp rabbioso, ha condiviso il risentimento con i seguaci di Instagram. Tutto normale per le dinamiche dei social, che hanno gonfiato il caso tanto da farlo diventare di interesse nazionale. Ma i goduriosi del gossip sono al momento rimasti a bocca asciutta, perché Veronica Ciardi per ora non ha replicato all'invettiva dell'ex amica, limitandosi a toglierle il follow da Instagram.

Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui Sarah Nile e Veronica Ciardi si scambiavano effusioni saffiche nella casa del Grande fratello 10, dichiarandosi però "100% eterosessuali". Un controsenso? Non per loro, che nel 2011 definivano quel loro rapporto "un sogno". Così parlava Veronica Ciardi appena uscita dalla Casa: " Il sogno è una cosa che non possiamo rendere a parole, perché va oltre. È un sentimento enorme, immenso, è come un fiume potente che mi scorre dentro portando gioia ed energia ". Già un anno dopo quel sogno sembrava essere finito, durato il tempo di qualche foto, molte serate in discoteca (quando ancora erano aperte e, soprattutto, fruttavano bei compensi ai vip) e una manciata di copertine sui settimanali di gossip.

In tanti le accusarono di aver inscenato la coppia omosessuale solo per compiacere il pubblico e guadagnare voti per vincere il reality. Uno dei più duri all'epoca fu Massimo Scattarella, con loro nella Casa e innamorato della Ciardi, che senza mezzi termini puntò il dito contro Sarah Nile: " Sono anni che cerca uno spazio sotto i riflettori, e non le è sembrato vero di poter inscenare la coppia lesbo, o bisex, per crearsi un personaggio e un seguito di fan che lei, da sola, non era in grado di avere ".