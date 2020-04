Il gesto della regina Elisabetta per i medici inglesi, il castello di Windsor si illumina di blu

Tra inni nazionali, bandiere ai balconi e battiti di mani cresce il sostegno simbolico delle popolazioni ai lavoratori che si trovano in prima linea nella lotta alla pandemia. Gli inglesi hanno scelto un lungo applauso, che si ripete ogni giovedì sera, per dire grazie a medici, infermieri e operatori sanitari impegnati a salvare vite. Questa volta anche la regina Elisabetta II ha voluto mostrare la sua gratitudine con un gesto inconsueto.

Per il secondo giovedì consecutivo, il popolo britannico si è dato appuntamento alle 19 per abbracciare virtualmente i lavoratori– primi tra tutti medici, infermieri e sanitari – in prima linea nella lotta al coronavirus con un lungo applauso. Anche il primo ministro Boris Johnson è uscito dal suo isolamento dopo esser risultato positivo al Covid-19, affacciandosi brevemente all’ingresso della sua abitazione di Downing Street per unirsi agli applausi. La regina Elisabetta II, invece, ha voluto fare di più, illuminando il Castello di Windsor con una simbolica luce blu. Altri punti di riferimento in tutto il paese sono stati illuminati, tra cui una delle torri del Castello di Windsor, la Tower Bridge, il grattacielo The Shard e l'esterno gotico del King's College di Cambridge.

Un gesto straordinario e raro, quello della regina Elisabetta II, in onore degli eroi del Servizio Sanitario Nazionale inglese che da settimane combattono, come il resto del mondo, il contagio da coronavirus. All’iniziativa denominata "Clap for Carers" si erano uniti con allegria e spirito di appartenenza anche i figli del principe William e Kate lo scorso giovedì. Un video pubblicato sui canali social dei duchi di Cambridge aveva mostrato i piccoli George, Charlotte e Louis, uno a fianco dell’altro sorridenti, applaudire i medici e gli infermieri britannici. Anche i duchi si erano uniti, con un altro gesto, al plauso per i sanitari in prima linea, twittando un messaggio di speranza dall'account ufficiale di Kensington Royal: " L'intero paese è orgoglioso di te, quindi grazie per tutto quello che stai facendo e per tutte le ore che stai dedicando ". L'appuntamento "Clap for Carers" oggi sembra esser destinato a diventare un rituale settimanale fino a quando durerà il blocco a causa del Covid-19.