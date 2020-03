Gf, il gesto inaspettato di Antonio per Antonella Elia

Mancano davvero poche settimane alla finale del Grande Fratello Vip. È forse proprio per questo motivo che, ad eccezione di qualche discussione, l’atmosfera all’interno della casa è più che rilassata e regna il buon umore. Tutti i concorrenti giocano, si divertono e sorridono.

Anche ieri sera, ad esempio, è stato organizzato un party davvero pazzesco. Con una tematica rigorosamente all’americana, tutti gli inquilini hanno vissuto una serata diversa dal solito all’insegna del divertimento. Da sempre, infatti, del buon cibo e della buona musica sono gli ingredienti indispensabili per una festa riuscita. Ecco quindi che i concorrenti di questa edizione si improvvisano cubisti mentre cercano di indovinare gli autori delle canzoni e improvvisare un balletto sulle sedie.

Al party all’americana sono presenti anche Antonio Zequila e Antonella Elia. Come sappiamo, il rapporto tra i due ha subito una brusca sterzata dopo l’entrata di Valeria Marini nella casa più spiata d’Italia. Con l’ingresso della scoppiettante showgirl, infatti, l’amicizia tra Antonio e Antonella si è affievolita sempre di più giorno dopo giorno fino ad arrivare poi a dei veri e propri scontri. Anche la settimana scorsa, ad esempio, Zequila e la Elia avevano discusso in maniera pesante dopo che Er Mutanda era intervenuto per dividere la bionda e Fernanda Lessa a seguito di una violenta discussione. E ancora, la Elia ha accusato più volte l’attore in maniera pesante accusandolo di tramare contro di lei e far di tutto per farla cacciare dal dalla casa del Grande Fratello Vip. Dall’altra parte, però, c’è ovviamente la solita innocenza dichiarata di un Antonio che sta giocando in maniera perfetta la sua partita nel gioco per aggiudicarsi quantomeno la finale. Che dire? Quella tra l’ex valletta di Mike Bongiorno e l’attore teatrale napoletano è una guerra che sta sicuramente regalando un pizzico di adrenalina in più al reality show in un momento difficile.

Sta di fatto che fra musica, balli, tanto cibo e risate, ad un certo punto Antonio si avvicinato di sua spontanea iniziativa a Antonella facendo un gesto davvero inaspettato che ha spiazzato proprio tutti. Antonio ha infatti approfittato di questo momento gioioso per sistemare una situazione che ancora non aveva risolto e così, ritornando letteralmente con i piedi per terra scendendo dalla sua sedia, si è avvicinato ad Antonella e d ha affermato: "Visto che siamo tutti in festa, io abbraccio Antonella" . Ecco quindi che le sue braccia hanno circondato il corpo della showgirl che ha contraccambiato affettuosamente.

Insomma, sembra davvero che tra i due sia tornato il sereno: tregua definitiva o pace armata?

