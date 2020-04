Gf, Patrick Pugliese: "Su Zequila un velo pietoso…"

Arrivato un finale insieme a Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Sossio Aruta, Patrick Ray Pugliese si è classificato terzo, dopo aver persona la sfida diretta contro la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip e dopo un percorso decisamente intenso, fatto di risate ma anche di molteplici scontri. Così, dopo la finale del Grande Fratello Vip, è ritornato alla sua vita. Riappropriatosi del suo account Instagram, l'ex gieffino ha fatto una diretta Instagram con Pasquale Laricchia, suo compagno di avventura in questa quarta edizione del reality show.

Nel corso della diretta Instagram, Patrick ha voluto prima di tutto ringraziare il pubblico e i suoi fan per il sostegno che ha ricevuto durante l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Ne ha poi approfittato per commentare la vittoria della sua amica Paola Di Benedetto – cosa che lo ha reso molto felice – e per spendere alcune parole di stima nei confronti delle persone con le quali ha legato di più, fra le quali, oltre all'ex madre natura, anche Paolo Ciavarro, Andrea Montovoli, Andrea Denver ed Adriana Volpe. Inoltre, ha confidato di non essersi ancora reso conto pienamente della realtà che sta vivendo l’Italia in questi giorni difficili anche se, passo dopo passo, si sta informando e abituando alla situazione.

Durante la conversazione con Pasquale, alla quale hanno assistito i loro fan, Patrick si è in particolare scagliato contro Antonio Zequila, commentando i suoi comportamenti all’interno della casa. Pugliese ha affermato di aver saputo che Antonio l'ha offeso, ma che la cosa non l'ha toccato minimamente. L'ex gieffino ha infatti affermato: "Me l’hanno detto che Zequila mi ha offeso. Non mi ha toccato minimamente la cosa, però praticamente noi l’abbiamo preso in giro dall’inizio alla fine. Io l’ho trovato subito arrogante chiaramente, poi ho iniziato a prenderlo in giro, lui è sempre cascato ad ogni scherzo che gli abbiamo fatto, poi mi sono intenerito e le cattiverie che diceva – per invidia, perché è complessato e non molto intelligente – sono diventate tenere" . E ancora: "Il suo ego ha iniziato a venire fuori veramente tanto ed è una persona poco interessante. Per cui alla fine ho iniziato ad essere irritato dal suo fare saccente, prepotente, arrogante, quando lui alla fine rimane ‘Er Mutanda’ e l'8% conferma il suo valore" . Infine, Patrick ha continuato dicendo: "Metterei un velo pietoso su Zequila che abbiamo già visto nel faccia a faccia con lui, quindi lo lasciamo nel dimenticatoio" .

La diretta è poi proseguita poi con le domande dei followers e con altrettanti commenti sull'esperienza all'interno della casa. Al momento, però, non è arrivata ancora nessuna replica da parte di Antonio Zequila.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?