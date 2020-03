Gf Vip, Adriana Volpe ha un caso di coronavirus in famiglia?

Il Grande Fratello Vip 4 è segnato dall'emergenza coronavirus. Da quando hanno ricevuto la notizia e gli aggiornamenti periodici, i concorrenti vivono in una sorta di limbo infinito. Hanno le notizie dall'esterno, sanno cosa sta succedendo in Italia, ma la loro è una percezione non soggettiva dei fatti, determinata dall'assenza di immedesimazione. Da quando sono entrati nella Casa, l'Italia e il mondo hanno cambiato il loro volto e per loro è difficile capire come sia realmente la situazione del Paese, immobilizzato per il 90% della sua funzionalità. Adriana Volpe sembra sia la concorrente con maggiore lucidità, l'unica ad aver capito fin da subito in quale direzione si stava evolvendo il Paese.

La sensibilità della conduttrice si è rivelata subito maggiore rispetto a quella degli altri in questa occasione, soprattutto per quanto concerne lo stato dell'Italia dopo il blocco imposto dal governo per bloccare l'epidemia di coronavirus. Purtroppo, proprio Adriana Volpe sembra essere coinvolta nella situazione più di quanto non lo siano altri concorrenti, perché secondo alcune indiscrezioni e alcune supposizioni, lei avrebbe un caso di coronavirus in famiglia. Non ci sono certezze ma alcuni comportamenti della concorrente, di suo marito e del Grande Fratello fanno intendere che potrebbe esserci qualcosa che la produzione non vuole svelare e che preferisce tenere momentaneamente nascosto. Qualche notte fa, i telespettatori che seguono il reality anche nella sua diretta serale quotidiana, hanno visto Adriana Volpe entrare in confessionale e rimanere lì per lungo tempo.

Non è raro che i concorrenti restino all'interno del confessionale a lungo, soprattutto quando hanno il colloquio con lo psicologo, ma è molto raro succeda nelle ore notturne. Inoltre, la Volpe è uscita dalla stanza molto provata e Patrick, che si trovava nelle vicinanze, non ha potuto fare a meno di accorgersi del comportamento e dello stato umorale della sua collega. Il discorso tra i due non è stato particolarmente chiaro ma alcune frasi dette dai concorrenti hanno dato l'idea che ci fosse qualche componente della famiglia di Adriana Volpe malato di coronavirus. " Così è, la situazione non è bella ", ha detto Adriana a Patrick, che si informava sulla lunga permanenza nel confessionale. " Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente? ", ha replicato Patrick mettendo in allarme tutti i telespettatori. In quel momento la regia del Grande Fratello ha immediatamente cambiato stanza, impedendo al pubblico di sentire il resto della conversazioe.