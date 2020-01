Gf Vip, Rita Rusic litiga con la Volpe: "La maestrina falla con Magalli"

Gli animi dei vip del Grande Fratello si scaldano e tra Rita Rusic e Adriana Volpe sono state scintille:la ex di Vittorio Cecchi Gori non le ha mandate a dire alla conduttrice, anzi. Ha rincarato la dose tirando in ballo il suo acerrimo nemico, Giancarlo Magalli.

L’argomento che ha acceso la discussione tra le due signore è stato il voto che ha mandato la Rusic in nomination con Andrea Montovoli e Patrick Pugliese. “ Se ti devo dire la verità – ha esordito la Volpe inserendosi nel discorso che stava coinvolgendo Rita e Michele Cucuzza - , io ti ho votato Rita, ma non è che adesso io mi fisso su di te. Se tu adesso passi la nomination e domani possiamo nominare sia uomini che donne… Insomma, non eri tra le mie prime scelte ”.

Una rivelazione che sembra aver dato particolarmente fastidio alla Rusic, che ha scelto di rimanere in silenzio rivolgendo lo sguardo verso Cucuzza. Un atteggiamento, questo, che ha fatto inalberare la Volpe che, seppur con educazione, ha invitato l’amica a guardarla mentre le parlava. “ Però magari, se mi guardi mentre parlo non faresti male... ”, ha fatto notare Adriana a Rita, ma l’appunto l’ha fatta ulteriormente innervosire tanto da scatenare lo scontro verbale con la coinquilina.

“ Guarda che non sono obbligata! – ha sbottato la Rusic - . Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. Allora questo tono da maestrina a me non piace, finché si scherza io scherzavo e ho un tono di scherzo con tutti… però se tu mi devi fare la maestra della scuola, falla con Magalli e non con me a rompere i cogl..ni, grazie! Io sono stata già a scuola, sono più vecchia di te, ringraziando il cielo, e non ho bisogno di maestre ”.

Adriana Volpe, che non si aspettava l’attacco feroce da parte di Rita, ha scelto di continuare a spiegare le sue motivazioni rivolgendosi a Michele e sperando che la Rusic potesse, comunque, comprendere il suo discorso sulle nomination. “ Uh! – ha esclamato la conduttrice davanti alle parole inaspettata dell’amica - . Allora mi rivolgo a Cucuzza. Michele, volevo dire che io ho votato lei, ma ho votato lei perché in questo momento mi hanno obbligato a votare una donna, per cui tra le donne voto e rivoterei lei. Se devo votare su tutta la ciurma, probabilmente non voterei una donna ma un uomo ”.