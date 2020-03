Gf Vip, Antonella Elia choc contro la Marini: "È la menopausa che ti rende così?"

La frattura tra Antonella Elia e Valeria Marini non sembra destinata a saldarsi facilmente, anzi. Probabilmente a causa di vecchi attriti tra le due, i loro scontri verbali sono sempre più violenti. Dopo lo spintone della showgirl torinese nei confronti della Marini e dopo le scuse (obbligate) durante la diretta, le concorrenti sono tornate ad affrontarsi all'interno della casa del Grande Fratello.

Nelle scorse ore, Valeria Marini aveva provato a cercare una strada per il dialogo ma la Elia aveva chiuso qualunque possibilità di riappacificazione bollandola con termini quali "clown" e "spergiura." Anche in quel caso lo scontro era stato forte ma fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche tra le due, anche se Antonella Elia ha utilizzato un linguaggio a dir poco colorito e al limite dell'offensivo nei confronti della collega. Le due donne stanno lontane l'una dall'altra per gran parte della giornata ma quando si incontrano sono scintille. Poche ore fa, Antonella Elia ha accusato la Marini di averle dato due colpi, che poi sono diventati pugni, sui reni mentre lei era intenta a lavare i piatti in cucina. Una circostanza che la showgirl torinese ha raccontato agli altri compagni ma che, come si vede dalle immagini, non è mai esistita. La Marini l'ha toccata per due volte ma senza farle male, solo con l'intenzione di richiamare la sua attenzione e le telecamere racconteranno la verità se interpellate. La Elia ha replicato la situazione che si è verificata solo pochi giorni fa con Patrick, accusato dalla stessa di averle dato uno spinto che l'avrebbe spostato di un metro, poi smentito.

Nel pomeriggo di oggi, le due sono giunte a un nuovo scontro, forse ancor più volento rispetto all'ultimo, che ha richiesto l'intervento di Andrea Denver per evitare che la discussione degenerasse in qualcosa di più grosso. Tutto è nato proprio dalle presunte botte da parte della Marini. " Tu sei proprio cretina ", ha sbottato Antonella Elia dando inizio al diverbio, che poi ha continuato: " Levati di torno, ok? M'hai rotto. Non starnazzare come una gallina ore, ore e ore... La casa è grande, trovati un angolo. " Valeria Marini non è certo rimasta in silenzio e ha risposto e accusato la Elia di rovinare le giornate nella Casa con il suo comportamento. " La tua presenza è un'offesa al pubblico, è quello che pensa il pubblico ", ha ribadito Valeria Marini.

L'alterco a quel punto si è acceso, con Valeria Marini che ha perso le staffe e ha alzato la voce contro la Elia che, invece, ha continuato la discussione con toni più calmi, alimentando in questo modo ancora di più l'irritazione della showgirl sarda. A quel punto, mentre Andrea Denver cerca di calmare le acque, Antonella Elia alza il livello dello scontro ed entra sul personale di Valeria Marini con fare provocatorio. " Ma è la menopausa che ti rende così? Secondo me è la menopausa, tu ce l'hai il ciclo? Secondo me sono 10 anni che non ce l'hai. A 60 anni non si ha il ciclo. Mandami fuori, cretina. Mandami in nomination, cretina ", ha detto la Elia scatenando la reazione di Valeria Marini, che ha rivendicato con fierezza di avere 52 anni e di averlo ancora.